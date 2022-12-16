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Международная финансовая корпорация выделила $2 млрд на украинский бизнес: на что пойдут деньги

Входящий в структуру Всемирного банка совет директоров Международной финансовой корпорации (IFC) поддержал программу финансирования украинского бизнеса на 2 млрд долларов.

сегодня, 17:01
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Автор:

Давиденко Евгения

Программа предусматривает торговое финансирование для украинских банков, агросектора и малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Международная финансовая корпорация выделила $2 млрд на украинский бизнес: на что пойдут деньги

IFC выделила 2 млрд долл. Фото: https://cgpa.com.ua/


“Очень важен и тот факт, что руководство корпорации поддержало предложение разрешить IFC работать с государственными компаниями. Это сделано как исключение для Украины. В целом же IFC практически запрещена работа с госкомпаниями", — цитирует пресс-служба слова первого вице-премьер-министра — министра экономики Юлии Свириденко.


Кроме того, Совет директоров IFC одобрил два отдельных проекта для частного сектора. Первый – для французской компании EnVivo, имеющей агробизнес в Украине, второй – страхование рисков материнской компании, позволяющей высвободить дополнительный капитал (через MIGA) для “Райфайзен банка”.


"Прямое кредитование и поддержка торгового финансирования от IFC, а также страхование от MIGA до окончания войны – это положительный знак для многих инвесторов, размышляющих над тем, стоит ли инвестировать в Украину именно сейчас. Ожидается, что такое финансирование мобилизует частный кредитный капитал, ведь IFC обычно финансирует не более 30% стоимости проекта, вовлекая в финансовый консорциум коммерческие банки и другие МФО”, — отметила чиновник.


Таким образом, общий объем потенциально профинансированных проектов украинских предприятий может составить более 6 млрд. долларов, резюмировала Свириденко.


Ранее мы писали , что Украине очень важно наработать механизм страхования военных рисков, чтобы привлекать инвесторов и развивать украинское предпринимательство, не дожидаясь завершения войны.




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Источник: https://www.me.gov.ua/
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