Миллиардер Уоррен Баффет рассказал, как не потерять деньги из-за COVID-19

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Любовь Блажко
Пандемия коронавируса повлияла на финансовое состояние многих людей, в том числе на известного американского предпринимателя Уоррена Баффета. Миллиардер дал несколько ценных советов, как минимизировать риски материального убытка, передает издание 24tv.
Уоррен Баффет. Фото: rbc
Оказывается, Баффет еще в 2019 предупреждал, что произойдет "мегакатастрофа". А в своем недавнем интервью рассказал, что всегда чувствовал, что пандемия рано или поздно случится.
Предприниматель говорит, что его компания, которая занимается страховым бизнесом, тоже понесла немалые убытки. Но уже в скором времени она с ними справится и снова будет готова вернуться к прежней жизни. Уоррен уверен, что всегда нужно быть готовым ко всему, поэтому лучше застраховать свою жизнь — это обеспечит финансовую защиту вашим близким.
Следующая важная рекомендация – не накапливать долги на кредитной карте. Баффет рассказал историю о своей знакомой, которая неожиданно выиграла деньги. Она не знала, на что их потратить, хотя задолженность по ее кредитке составляла 18 процентов.
Миллиардер также уверен в том, что у каждого должен быть долгосрочный план действий. Никто из нас понятия не имеет, чего ожидать в будущем, поэтому инвесторы должны готовиться к потенциально длительному восстановлению. А сделать это можно с помощью правильного финансового планирования, которое убережет от необдуманных действий.
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