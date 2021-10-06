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Елизавета Черных
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Кабинет министров увеличил доходную и расходную части Пенсионного фонда на более чем 18 млрд гривен. Это, по словам, главы правительства, позволит планово повысить выплаты пенсионерам с 1 декабря. Об этом пишет ТСН.
Минимальная пенсия в Украине вырастет: когда ждать повышения - фото из открытых источников
Шмыгаль отметил, что пенсии повысят в связи с увеличением минимальной заработной платы до 6500 гривен. Так, пенсионные выплаты минимально будут составлять 2600 гривен.
Отметим, что пенсионные выплаты в стране за 2021 год повышали уже 12 раз, а с 1 октября пенсионеры старше 75 лет будут получать до 400 грн доплаты. То есть для 1 млн пенсионеров 75+ минимальная пенсия теперь будет на уровне 2,5 тыс грн при условии, что страховой стаж составляет 20-25 лет и больше. Однако, по словам народного депутата VI — IХ созывов Дмитрия Шпенова, пенсии в Украине являются одними из самых низких в Европе.
Повышение доплат пенсионерам старше 75 лет было запланировано в Украине еще на 1 июля. Но его запуск отложили из-за отсутствия финансовых ресурсов. До конца года осталось три месяца и запланировано два повышения пенсий. С 1 декабря на 80 грн вырастет минимальная пенсия по возрасту – до 1934 грн. К тому, же повысится минимальная зарплата, что автоматически потянет за собой повышений минимальной пенсии до 2600 грн для категории 65+ при наличии стажа 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин).
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