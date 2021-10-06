По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Кабинет министров увеличил доходную и расходную части Пенсионного фонда на более чем 18 млрд гривен. Это, по словам, главы правительства, позволит планово повысить выплаты пенсионерам с 1 декабря. Об этом пишет ТСН.

Минимальная пенсия в Украине вырастет: когда ждать повышения - фото из открытых источников

Шмыгаль отметил, что пенсии повысят в связи с увеличением минимальной заработной платы до 6500 гривен. Так, пенсионные выплаты минимально будут составлять 2600 гривен.

"Это лишь часть мероприятий по реализации комплексного плана по повышению социальных стандартов для украинцев. Увеличение пенсий, зарплат и социальных выплат происходит и будет происходить на регулярной основе. Это обязанность государства и украинского правительства", — заявил премьер-министр.

Отметим, что пенсионные выплаты в стране за 2021 год повышали уже 12 раз, а с 1 октября пенсионеры старше 75 лет будут получать до 400 грн доплаты. То есть для 1 млн пенсионеров 75+ минимальная пенсия теперь будет на уровне 2,5 тыс грн при условии, что страховой стаж составляет 20-25 лет и больше. Однако, по словам народного депутата VI — IХ созывов Дмитрия Шпенова, пенсии в Украине являются одними из самых низких в Европе.

Повышение доплат пенсионерам старше 75 лет было запланировано в Украине еще на 1 июля. Но его запуск отложили из-за отсутствия финансовых ресурсов. До конца года осталось три месяца и запланировано два повышения пенсий. С 1 декабря на 80 грн вырастет минимальная пенсия по возрасту – до 1934 грн. К тому, же повысится минимальная зарплата, что автоматически потянет за собой повышений минимальной пенсии до 2600 грн для категории 65+ при наличии стажа 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин).





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