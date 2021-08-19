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Главная Новости Бизнес экономика Минимальную зарплату в Украине будут начислять по-новому
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Минимальную зарплату в Украине будут начислять по-новому

Кабмин принял новый расчет минимальной заработной платы в Украине, который вступит в силу в следующем году

сегодня, 08:40
Автор:

Лилия Боровая

Минимальную зарплату в Украине будут начислять по-новому

Минимальная зарплата в Украине, фото из открытых источников

С 1 января в состав минимальной зарплаты перестанут входить некоторые дополнительные выплаты и премии. Данное решение было принято 18 августа, в ходе заседания Кабинета Министров Украины.

Схема нового расчета минимальной зарплаты предусмотрена законопроектом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по оплате труда на тяжелых и опасных работах".

Согласно нему при начислении минимальной зарплаты работодатель больше не сможет включать в нее 11 видов доплат и компенсаций:  
— доплаты за совмещение профессий или должностей;
— доплаты за временное исполнение обязанностей отсутствующего работника;
— доплаты за работу во вредных и опасных условиях труда;
— доплаты за работу с особыми природными географическими и геологическими условиями;
— доплаты за работу в условиях повышенного риска для здоровья;
— дополнительные выплаты за работу в сверхурочное время;
— доплаты за работу в ночное время и за работу в разъездах;
— выплаты за работу в праздники, выходные и нерабочие дни;
— доплаты в виде премии к праздникам и юбилейным датам;
— индексацию заработной платы;
— компенсации за потерю части доходов из-за нарушения сроков выплаты заработной платы.
Кроме того, в соответствии с законопроектом при утверждении "минималки" будут учитываться следующие факторы:
уровень средней зарплаты по всей Украине;
актуальный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц;
базовые потребности работников и их семей;
прогнозы на индекс потребительских цен (на период установления "минималки");
уровень производительности и сбалансированности госбюджета Украины;
размер налогов и обязательных сборов.
После вступления документа в силу, за счет вышеперечисленных новшеств общий размер зарплаты украинцев должен возрасти. Прогнозируется, что выгоднее всего этот законопроект для работников, работающих в тяжелых, вредных и опасных условиях труда.

Ранее "Комментарии"сообщали, что в Польше с 1 января 2022 года минимальную  зарплату для тех, кто работает по гражданско-правовым договорам, поднимут до 3 тыс. злотых (21,5 тыс. гривен).



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=K5vwQF2W_Ag
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