Минимальную зарплату в Украине будут начислять по-новому

Минимальная зарплата в Украине, фото из открытых источников

С 1 января в состав минимальной зарплаты перестанут входить некоторые дополнительные выплаты и премии. Данное решение было принято 18 августа, в ходе заседания Кабинета Министров Украины.

Схема нового расчета минимальной зарплаты предусмотрена законопроектом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по оплате труда на тяжелых и опасных работах".

Согласно нему при начислении минимальной зарплаты работодатель больше не сможет включать в нее 11 видов доплат и компенсаций:

— доплаты за совмещение профессий или должностей;

— доплаты за временное исполнение обязанностей отсутствующего работника;

— доплаты за работу во вредных и опасных условиях труда;

— доплаты за работу с особыми природными географическими и геологическими условиями;

— доплаты за работу в условиях повышенного риска для здоровья;

— дополнительные выплаты за работу в сверхурочное время;

— доплаты за работу в ночное время и за работу в разъездах;

— выплаты за работу в праздники, выходные и нерабочие дни;

— доплаты в виде премии к праздникам и юбилейным датам;

— индексацию заработной платы;

— компенсации за потерю части доходов из-за нарушения сроков выплаты заработной платы.

Кроме того, в соответствии с законопроектом при утверждении "минималки" будут учитываться следующие факторы:

уровень средней зарплаты по всей Украине;

актуальный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

базовые потребности работников и их семей;

прогнозы на индекс потребительских цен (на период установления "минималки");

уровень производительности и сбалансированности госбюджета Украины;

размер налогов и обязательных сборов.

После вступления документа в силу, за счет вышеперечисленных новшеств общий размер зарплаты украинцев должен возрасти. Прогнозируется, что выгоднее всего этот законопроект для работников, работающих в тяжелых, вредных и опасных условиях труда.

Ранее "Комментарии"сообщали, что в Польше с 1 января 2022 года минимальную зарплату для тех, кто работает по гражданско-правовым договорам, поднимут до 3 тыс. злотых (21,5 тыс. гривен).





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