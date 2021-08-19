Минимальную зарплату в Украине будут начислять по-новому

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Лилия Боровая
Минимальная зарплата в Украине, фото из открытых источников
С 1 января в состав минимальной зарплаты перестанут входить некоторые дополнительные выплаты и премии. Данное решение было принято 18 августа, в ходе заседания Кабинета Министров Украины.
Схема нового расчета минимальной зарплаты предусмотрена законопроектом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по оплате труда на тяжелых и опасных работах".
Согласно
нему при начислении минимальной зарплаты работодатель больше не сможет включать
в нее 11 видов доплат и компенсаций:
— доплаты за совмещение профессий или должностей;
— доплаты за временное исполнение обязанностей отсутствующего работника;
— доплаты за работу во вредных и опасных условиях труда;
— доплаты за работу с особыми природными географическими и геологическими условиями;
— доплаты за работу в условиях повышенного риска для здоровья;
— дополнительные выплаты за работу в сверхурочное время;
— доплаты за работу в ночное время и за работу в разъездах;
— выплаты за работу в праздники, выходные и нерабочие дни;
— доплаты в виде премии к праздникам и юбилейным датам;
— индексацию заработной платы;
— компенсации за потерю части доходов из-за нарушения сроков выплаты заработной платы.
Кроме того, в соответствии с законопроектом при утверждении "минималки" будут учитываться следующие факторы:
уровень средней зарплаты по всей Украине;
актуальный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц;
базовые потребности работников и их семей;
прогнозы на индекс потребительских цен (на период установления "минималки");
уровень производительности и сбалансированности госбюджета Украины;
размер налогов и обязательных сборов.
После вступления документа в силу, за счет вышеперечисленных новшеств общий размер зарплаты украинцев должен возрасти. Прогнозируется, что выгоднее всего этот законопроект для работников, работающих в тяжелых, вредных и опасных условиях труда.
Ранее "Комментарии"сообщали, что в Польше с 1 января 2022 года минимальную зарплату для тех, кто работает по гражданско-правовым договорам, поднимут до 3 тыс. злотых (21,5 тыс. гривен).
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