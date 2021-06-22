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Как минимальная зарплата в Польше отличается от украинской

Польское правительство решило увеличить размер минималки в стране

сегодня, 11:21
Автор:

Елизавета Черных

В Польше минимальную заработную плату для тех, кто работает по гражданско-правовым договорам, в пересчете поднимут на 1,5 тыс. гривен. В общем, она будет равна 21,5 тыс. (3 тыс. злотых). Об этом рассказали в пресс-службе правительства страны, передает ТСН. 

Как минимальная зарплата в Польше отличается от украинской

Как минимальная зарплата в Польше отличается от украинской - фото из открытых источников

Минимальную зарплату пересчитают со следующего 2022 года. Данный показатель привязывали к средней зарплате — в Совете министров решили установить минимальный заработок в размере 60% от среднего. 

В Украине же, минимальная заработная плата — 6 тыс. грн. В декабре 2021-го украинцев ожидает рост минималки на 500 грн, до 6,5 тыс. грн. 

Ранее сообщалось,  сколько получают работники разных профессий в Украине и за рубежом. Оказалось, что средние зарплаты за рубежом почти вдвое больше тех, которые предлагают на аналогичных должностях в Украине. Именно поэтому украинцы решают работать в другой стране. Самые популярные направления — Польша и Чехия, Германия, Латвия и Литва. Однако значительная часть всех, кто устраивается на работу за границей, работает нелегально.

Ранее портал "Комментарии" писал, что с 4 сентября 2019 года по 5 мая 2021 года на заработные платы, затраты на выполнение полномочий и на проживание депутатов Верховной Рады Украины ІХ созыва из государственного бюджета потратили более 313 млн грн. Всего за 21 месяц работы Верховной Рады ІХ созыва было проведено более 14,6 тыс. транзакций. Больше всего денег потратили на зарплаты народных избранников — 105 млн грн. За выполнение депутатских полномочий политикам компенсировали из госбюджета 75,4 млн грн, еще 57,4 млн грн — за проживание и 46,9 млн грн — за проезд по Украине.




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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/v-polshe-povyshayut-minimalnuyu-zarabotnuyu-platu-kak-ona-otlichaetsya-ot-ukrainskoy-1808353.html
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