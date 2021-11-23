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Министр финансов рассказал, куда пойдут 700 млн долларов кредита МВФ

Кредит будет израсходован на финансирование дефицита государственного бюджета

сегодня, 20:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Кредит от Международного валютного фонда в сумме 700 млн долларов будет израсходован на финансирование дефицита государственного бюджета. Их направят на погашение долгов или на финансирование социальных нужд. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на телеканале "Украина 24".

Министр финансов рассказал, куда пойдут 700 млн долларов кредита МВФ

Деньги потратят на покрытие дефицита бюджета (фото из открытых источников)

По его словам, когда кредит будет перечислен на казначейский счет, по его выражению, это произойдет в ближайшие дни, эти деньги станут правительственными, то есть ими будет распоряжаться правительство. Они не будут как-то выделяться, что это средства МВФ, а это — средства отечественных налогоплательщиков.

Министр отметил, что деньги перечисляются и на валютные счета. И тогда, когда есть необходимость для их использования, чиновники совершают обмен на другую валюту. Тогда покрывается дефицит бюджета, устремляются они на то, чтобы проплатить социальные обязательства, а также на борьбу с ковидом и другое.

Чиновник резюмировал, что кредит не разрешается использовать на другие нужды, кроме покрытия бюджетного дефицита.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что  новый транш от МВФ. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) вынес положительное решение о выделении Украине очередного транша по программе stand-by в объеме 700 млн долларов. Слова благодарности звучат от президента Украины Владимира Зеленского. Между тем отдельные телеграммы-каналы разгоняют "предательство" по поводу того, что меморандум предполагает рост тарифов уже со следующего года. Андрей Шевчишин признает, что действия Фонда не безвозмездны и были выдвинуты требования к Украине по разным аспектам деятельности. По мнению Андрея Шевчишина, Украина, с МВФ или без МВФ, будет вынуждена привести цены газа к рыночным или близким к ним, учитывая баланс рынка.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=So9OhmzogMQ
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