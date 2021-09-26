Министр образования рассказал, что будет с зарплатами педагогов на карантине

BTC/USD
41982.35
ETH/USD
2821.66
LTC/USD
147.74
USD/UAH
26.90
EUR/UAH
31.55
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
По словам главы Министерства образования и науки Сергея Шкарлета, учителей волнует вопрос оплаты труда во время дистанционного формата обучения. Так, по утверждению министра, заработные платы педагогам во время карантина снижать не будут. Об этом Шкарлет написал в Telegram.
Сергей Шкарлет - фото: Минобразования
Председатель Минобразования подчеркнул, что учителей не могут лишить оплаты труда так же, как и сократить ее:
Напомним, что школы, в которых провакцинировано более 80% учителей, а также детские сады могут закрывать на карантин не из-за малого количества педагогов, которые получили дозы вакцины. По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, есть другие причины для закрытия школы или садика на карантин. Среди причин закрытия заведения и перевода учащихся на дистанционное обучение может быть самоизоляция половины классов. Так, если в школе 50% классов находятся на самоизоляции, то школу закрывают. Классы идут на самоизоляцию, если в коллективе заболел хотя бы один ученик или одна ученица. Ситуация в детских садах такая же — вся группа должна идти на самоизоляцию, если среди них есть больной ребенок.
Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, сколько зарабатывают учителя в Украине и других странах Европы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости