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Министр образования рассказал, что будет с зарплатами педагогов на карантине

Сергей Шкарлет заверил, что заработные платы педагогам уменьшать не будут

сегодня, 09:19
Автор:

Елизавета Черных

По словам главы Министерства образования и науки Сергея Шкарлета, учителей волнует вопрос оплаты труда во время дистанционного формата обучения. Так, по утверждению министра, заработные платы педагогам во время карантина снижать не будут. Об этом Шкарлет написал в Telegram. 

Министр образования рассказал, что будет с зарплатами педагогов на карантине

Сергей Шкарлет - фото: Минобразования

Председатель Минобразования подчеркнул, что учителей не могут лишить оплаты труда так же, как и сократить ее: 

"Почему-то педагоги опасаются уменьшения или урезания. Поэтому хочу подчеркнуть еще раз: учителя не могут быть лишены оплаты труда, так же как она не может быть сокращена при дистанционном преподавании. Вопрос выплаты заработных плат нормирован в Кодексе законов о труде и Отраслевом соглашении между МОН и Профсоюзом работников образования и науки", — написал Шкарлет. 

Напомним, что школы, в которых провакцинировано более 80% учителей, а также детские сады могут закрывать на карантин не из-за малого количества педагогов, которые получили дозы вакцины. По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, есть другие причины для закрытия школы или садика на карантин. Среди причин закрытия заведения и перевода учащихся на дистанционное обучение может быть самоизоляция половины классов. Так, если в школе 50% классов находятся на самоизоляции, то школу закрывают. Классы идут на самоизоляцию, если в коллективе заболел хотя бы один ученик или одна ученица. Ситуация в детских садах такая же — вся группа должна идти на самоизоляцию, если среди них есть больной ребенок.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, сколько зарабатывают учителя в Украине и других странах Европы. 


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Источник: t.me/SerhiyShkarlet
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