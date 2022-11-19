Мужчины или женщины: стало известно, кто в Украине охотнее открывает бизнес во время войны

Около половины новых малых бизнесов во время полномасштабной войны открыли женщины. С начала войны было зарегистрировано 21 876 компаний, в 28% из них директорами являются женщины. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщила депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель комитета Совета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Бизнес. Фото: из открытых источников

Нардеп рассказала, что за время полномасштабной войны в Украине женщины открыли 84 916 новых ФЛП – почти половину (48%) от всего количества новых бизнесов.

Среди всего количества действующих ФЛП больше всего женщин в Донецкой, Луганской и Хмельницкой областях, а меньше всего – в Киеве, Тернопольщине и Харьковщине.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением по реализации инициативы Европейского Союза "Пути солидарности" (Solidarity Lanes). Цель – способствовать налаживанию и усовершенствованию альтернативных маршрутов экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в связи с блокированием черноморских портов, а также обеспечить возможность импорта необходимых товаров в Украину. А Кабмин принял решение о расширении акватории морских портов на Дунае (в Измаиле, Рене и Усть-Дунайске), сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. О чем говорят эти решения? Как еще можно улучшить ситуацию с экспортом-импортом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — Кабмин запускает еще два индустриальных парка: что значит — как еще помочь экономике во время войны.

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