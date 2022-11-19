logo

BTC/USD

16639.56

ETH/USD

1209.29

LTC/USD

63.51

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Мужчины или женщины: стало известно, кто в Украине охотнее открывает бизнес во время войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Мужчины или женщины: стало известно, кто в Украине охотнее открывает бизнес во время войны

За время полномасштабной войны в Украине женщины вышли в лидеры по открытию новых ФЛП

сегодня, 11:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Около половины новых малых бизнесов во время полномасштабной войны открыли женщины. С начала войны было зарегистрировано 21 876 компаний, в 28% из них директорами являются женщины. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщила депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель комитета Совета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Мужчины или женщины: стало известно, кто в Украине охотнее открывает бизнес во время войны

Бизнес. Фото: из открытых источников

Нардеп рассказала, что за время полномасштабной войны в Украине женщины открыли 84 916 новых ФЛП – почти половину (48%) от всего количества новых бизнесов.

Среди всего количества действующих ФЛП больше всего женщин в Донецкой, Луганской и Хмельницкой областях, а меньше всего – в Киеве, Тернопольщине и Харьковщине.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением по реализации инициативы Европейского Союза "Пути солидарности" (Solidarity Lanes). Цель – способствовать налаживанию и усовершенствованию альтернативных маршрутов экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в связи с блокированием черноморских портов, а также обеспечить возможность импорта необходимых товаров в Украину. А Кабмин принял решение о расширении акватории морских портов на Дунае (в Измаиле, Рене и Усть-Дунайске), сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. О чем говорят эти решения? Как еще можно улучшить ситуацию с экспортом-импортом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — Кабмин запускает еще два индустриальных парка: что значит — как еще помочь экономике во время войны.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/100002660029319/posts/pfbid0ZVFfroaN5VMMNCdmtGUakyUTDVma8wfQkW1rZuMvUHGepfi6diLqsK2ZQ7oYJqFul/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!