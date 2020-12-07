Мясо будет стоить как сахар: ученые рассказали, когда это случится

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Любовь Блажко
Это заявление сделали сотрудники американского аналитического центра, сказав, что к 2035 году цена лабораторного мяса будет намного ниже, чем натурального. К тому времени его стоимость будет очень близка к стоимости сахара.
Мясо будет стоить как сахар. Фото: unsplash. Виктория Шес
Подробнее об этом рассказывается в исследовании Rethinking Food and Agriculture 2020-2030. В будущем синтетические белковые продукты станут намного полезнее, вкуснее и сытнее, нежели продукты натурального производства.
Специалисты также предрекли, когда же ожидать таких революционных изменений в производстве. Для анализа они подробно изучили агросектор в США. Ученые пришли к выводу, что к 2030 году цена синтезированных белков станет в пять раз меньше, чем мы видим сейчас. А уже в 2035 году белок, который будет создан в лабораторных условиях (мясо из пробирки), будет в 10 раз дешевле обычного мяса.
Тем не менее в докладе сообщается, что за следующие 10 лет мясо из лаборатории не сможет полностью заменить мясо животного происхождения. По предположениям экспертов, к 2021-2023 годам можно будет достичь соотношения затрат для производства лабораторного и обычного мяса. И постепенно количество синтезированного продукта начнет увеличиваться.
Прогноз изменений к 2030 году:
• производство говяжьего фарша сократится на 70 процентов;
• производство стейков – на 30 процентов;
• молочные продукты – почти на 90 процентов;
• объем рынка сои, кукурузы и люцерны упадет более чем на 50 процентов.
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Правдоруб
сегодня, 15:28
Твари вы конченные! Что бы своими гмо и искусственными продуктами подавились! Аминь вам всем.