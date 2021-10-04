На какую стройку "Укрзализныця" потратит миллиард гривен

Министерство инфраструктуры Украины сообщает, что АО "Укрзализныця" заключила соглашение с компанией "Автострада" на сумму 1,15 млрд грн. Средства планируется потратить на достройку киевского железнодорожно-автомобильного моста, который еще называют "мост Кирпы" или "Дарницкий мост".

Железнодорожно-автомобильный мост - фото Википедии

В материале, изложенном на сайте Мининфраструктуры, министр Александр Кубраков напоминает, что инфраструктура Киева перегружена долгостроями, которых в столице насчитывается около десятка. Кроме Дарницкого есть еще Подольско-Воскресенский мост, а также жилые комплексы, школы, больницы, офисы. Потраченные на них средства — это замороженные капиталовложения, не приносящие пользы ни инвесторам, ни городу, ни государству. После достройки мостов ситуация улучшиться и киевлян ожидает обустройства Киевской объездной дороги и проекта пригородной электрички Kyiv City Express.

Железнодорожно-автомобильный мост — сооружение, которое возводилось в период между 2004-2011 гг. Он принадлежит к перечню самых дорогих объектов Украины, так как на его строительство потрачено до 1,5 млрд долл. — сумма, соизмеримая с затратами на изоляционную чернобыльской арку.

Между тем уже 10 лет мост Кирпы так и недостроен. На правом берегу развязка на Надднепрянском шоссе готова, однако на левом берегу дорожные съезды — еще нет. Установлено почти 80% опор, завершен монтаж третьей части металлоконструкций.

Объема работ, проведенных пока на железнодорожно-автомобильном мосту, недостаточно, чтобы использовать его полностью. Именно поэтому киевляне регулярно наблюдают перегруженность мостов Южного и Патона. Если Дарницкий мост запустят, он, благодаря своим 6 полосам, сможет пропускать 35 тис. автомобилей в сутки.

Портал "Комментарии" ранее сообщал, что, по информации Министерства энергетики, "Укрзализныця" нарушает график поставки угля на украинские ТЭС .





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