На сколько за год вырос индекс борща: какие продукты подорожали больше всего

Индекс борща за месяц уменьшился на 12%, однако в годовом измерении вырос на 27%, достигнув отметки 196 грн. Это на 26 грн дешевле, чем в прошлом месяце, когда стоимость блюда составляла 222 грн. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные продуктового мониторинга Украинского клуба бизнеса (УКАБ).

Индекс борща. Фото: из открытых источников

В частности, наблюдается существенный рост цен на мясо. Так, говядина (гуляш) выросла в цене на 6% за месяц, до 336 грн/кг (+20% в срезе года).

Еще более существенный рост продемонстрировала курятина: филе подорожало на 11%, до 222 грн/кг (+39% за год), бедро — на 28%, до 154 грн/кг (+39%), а тушка — на 25%, до 110 грн/кг (+42%).

Зато цена на свиной ошеек осталась стабильной – на уровне 330 грн/кг, что, впрочем, на 31% превышает показатель год назад.

"Существенное подорожание курятины частично объясняется повышением затрат на корма, говядина дорожает на фоне ограниченного предложения", — пояснили в бизнес-объединении.

Цены на овощи демонстрируют сезонную динамику: продукция нового урожая дешевеет, а старого – дорожает.

Стоимость репчатого лука в розницу достигла 40 грн/кг, что на 33% больше, чем месяц назад, и на 32% дороже прошлогодних показателей.

Старый картофель на полках супермаркетов подорожал за месяц в среднем на 10% — до 38 грн/кг (+33% за год).

В то же время на рынке появляются овощи нового урожая, что давит на цены. Так, молодая капуста подешевела на 66% за месяц — до 25 грн/кг (но +64% относительно прошлого года).

Цены на огурцы продолжают снижаться — за месяц на 18% и в среднем стоят 65 грн/кг, что также на 11% дешевле, чем в прошлом году. Помидоры держатся на стабильном уровне — около 99 грн/кг, однако на 12% дороже, чем были год назад.

Молочные продукты, подсолнечное масло, куриные яйца демонстрируют устойчивую ценовую динамику. Большая часть из них незначительно подешевела.

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