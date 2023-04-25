На Земле недостаточно людей: будущий кризис близится

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Slava Kot
Из-за падения населения произойдет экономический кризис. Фото: James Ferguson
В последние десятилетия человечество переживает демографический бум. В 1975 году на планете было 4 млрд. человек, а в 2022 году человечество пересекло отметку в 8 млрд. Большинство называет это экологической угрозой, однако экономист и генеральный директор StepStone Себастьян Детмерс утверждает, что уменьшение населения приведет к драматическому разрушению нашей глобальной экономики. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Business Insider.
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По мнению экономиста, падение рождаемости приведет к катастрофе из-за недостаточного количества молодых работников, которые будут поддерживать постоянно возрастающий уровень жизни. Себастьян Детмерс на основе исследований Фонда Гейтса указывает, что к концу века население человечества сократится на 1-2 миллиарда от своего пика, прогнозируемого в 2050 году на уровне около 8,5-9 млрд.
Детмерс добавляет, что такие страны как Италия, Греция и Испания потеряют половину трудоспособного населения, а Португалия, Румыния, Япония, Польша и Китай до двух третей.
Таким образом, человечество столкнется с нехваткой рабочей силы в различных отраслях и с сокращением производства, а в худшей ситуации десятилетиями экономической стагнации.
Кроме того, растущая экономика позволила людям выходить на пенсию и иметь средства на жизнь без работы. Однако в будущем количество пенсионеров будет больше, чем работающих. Например, в США на 2020 год на каждого пенсионера приходилось 3,5 человека трудоспособного возраста, налоги которых обеспечивали социальные выплаты для пенсионеров. В Украине цифры еще хуже примерно от 1 до 1 пенсионеров и работающих украинцев.
Выходом из такого глобального кризиса Себастьян Детмерс усматривает не в увеличении численности человечества в будущем, а скорее инновациях, креативности и новых идеях.
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