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Главная Новости Бизнес экономика Набсовет НАК «Нафтогаз Украины» подает в отставку
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Набсовет НАК «Нафтогаз Украины» подает в отставку

Согласно действующему законодательству, их полномочия будут прекращены 14 мая 2021 года

30 апреля 2021, 23:54
Автор:

Татьяна Веремеева

Все члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" сегодня написали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Набсовет НАК «Нафтогаз Украины» подает в отставку

Набсовет "Нафтогаза" подает в отставку

Во время сегодняшнего внеочередного заседания набсовет провел встречу с новыми руководителями и члены правления заявили, что не смогут и дальше выполнять свои обязанности.

"Наблюдательный совет воспользуется следующими двумя неделями со времени представления уведомлений о прекращении полномочий для оказания поддержки компании, насколько это возможно, и чтобы обеспечить надлежащую передачу полномочий, и проинформирует акционера относительно деталей в начале следующей недели", – говорится в сообщении.

Кроме того, председатель наблюдательного совета Клэр Споттисвуд объяснила этот шаг "тотальным уничтожением корпоративного управления".

Ранее "Комментарии" писали, что одной из самых обсуждаемых тем последних нескольких дней стала смена руководства в НАК "Нафтогаз Украины". Как известно, главную должность в компании теперь занимает бывший и.о. главы Минэнерго Юрий Витренко. А вот экс-главу Андрея Коболева "попросили" с поста, по словам чиновника, даже не предупредив. Эксперты попытались разложить ситуацию по полочкам, объяснив, почему происходят именно такие кадровые перестановки и чьей победой их можно считать.

Напомним, правоохранители расследуют несколько уголовных производств относительно деятельности компании НАК "Нафтогаз Украины" и акта госаудита относительно проверки компании. Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова во время выступления с отчетом в парламенте. Есть ли шанс довести хоть какое-то из дел по Нафтогазу до суда и приговора? Так ли подконтролен НАК своему акционеру – Кабмину – как это нам периодически пытаются показать? Как решить проблему этого "государства в государстве"? Ответы на эти вопросы "Комментариям" дали эксперты.


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