Набсовет НАК «Нафтогаз Украины» подает в отставку

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Татьяна Веремеева
Все члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" сегодня написали
заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Об этом сообщает
пресс-служба "Нафтогаза".
Набсовет "Нафтогаза" подает в отставку
Во время сегодняшнего внеочередного заседания набсовет провел встречу с
новыми руководителями и члены правления заявили, что не смогут и дальше
выполнять свои обязанности.
"Наблюдательный совет воспользуется следующими двумя неделями со времени
представления уведомлений о прекращении полномочий для оказания поддержки
компании, насколько это возможно, и чтобы обеспечить надлежащую передачу
полномочий, и проинформирует акционера относительно деталей в начале следующей
недели", – говорится в сообщении.
Кроме того, председатель наблюдательного совета Клэр Споттисвуд объяснила
этот шаг "тотальным уничтожением корпоративного управления".
Ранее "Комментарии" писали, что одной из самых обсуждаемых тем последних
нескольких дней стала смена руководства в НАК "Нафтогаз Украины". Как известно,
главную должность в компании теперь занимает
бывший и.о. главы Минэнерго Юрий Витренко. А вот экс-главу Андрея
Коболева "попросили" с поста, по словам чиновника, даже не предупредив. Эксперты попытались разложить
ситуацию по полочкам, объяснив, почему происходят именно такие кадровые
перестановки и чьей победой их можно считать.
Напомним, правоохранители расследуют несколько уголовных производств
относительно деятельности компании НАК "Нафтогаз Украины" и акта госаудита
относительно проверки компании. Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина
Венедиктова во время выступления с отчетом в парламенте. Есть ли шанс довести
хоть какое-то из дел по Нафтогазу до суда и приговора? Так ли подконтролен НАК
своему акционеру – Кабмину – как это нам периодически пытаются показать? Как
решить проблему этого "государства в государстве"? Ответы
на эти вопросы "Комментариям" дали эксперты.
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