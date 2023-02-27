"Нафтогаз" хочет отказаться от импорта газа в 2023 году - Чернышев

Руководитель "Нафтогаза" Алексей Чернышев говорит, что НАК намерен избежать импорта газа в этом году благодаря наращиванию внутренней добычи.

Фото: pixabay

Об этом Чернышев рассказал в интервью Bloomberg, пишет "Экономическая правда".

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Согласно сообщению, для достижения желаемого национальная акционерная компания должна увеличить добычу на 8%. Кроме того, добычу должны нарастить и частные компании. Они должны показать результат плюс 16%, несмотря на запрет экспорта топлива. При этом отмечается, что для реализации такого плана, Украина не должна понести никаких территориальных потерь или разрушения газодобывающих мощностей, которые могли бы представлять риск для газовой автономности.

СМИ отмечает, что попытка избежать импорта газа, в случае успеха, станет первым подобным случаем в истории страны с момента обретения независимости в 1991 году.

Ранее мы писали, что большинство стран, которые помогают Украине противостоять российской агрессии, пытаются изолироваться от России и снизить связи с режимом Путина. Однако есть страны, которые пытаются воспользоваться ситуацией и наращивают свой импорт из РФ. Индия начала покупать российскую дешевую нефть, которая стала не нужна в Европе. В целом ввоз из Российской Федерации в Индию вырос в 9 раз, что является рекордным показателем среди других стран. На втором месте оказалась Венгрия. Страна, принадлежащая ЕС, увеличила импорт из России в 3,5 раза. В пятерку попали Словения, Бразилия и Турция. В общей сложности исследовании оказалось пять стран из Европы.

Как известно, Украина не может покрыть все свои финансовые потребности из собственных источников, а полагается на внешнюю помощь. Согласно анализу международной финансовой поддержки, Министерство финансов Украины получило 31 миллиард евро к декабрю 2022 года из 64 миллиарда евро, обещанных западными странами с начала полномасштабной войны.



