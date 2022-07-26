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"Нафтогаз" объявил дефолт по облигациям: что известно

Дефолт "Нафтогаза" лишает компанию доступа к международному рынку капитала

сегодня, 21:16
Автор:

Лиля Воробьева
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Государственная компания "Нафтогаз Украины" сообщила о дефолте по еврооблигациям. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на сайт "Нафтогаза".

"Нафтогаз" объявил дефолт по облигациям: что известно

""Нефтегаз" объявил дефолт по облигациям (фото из открытых источников)

В сообщении компании говорится, что 26 июля 2022 года истек срок для выплат компанией владельцам еврооблигаций.

Также в "Нафтогазе" заявили, что правительство еще на прошлой неделе обязало компанию действовать по еврооблигациям только после отдельного согласования с Кабмином. Руководство НАК обратилось, чтобы согласовать выплаты по еврооблигациям, ведь на их счетах было достаточно денег. Но "Нафтогаз" такого разрешения провести выплаты не получил.

Известно, что дефолт компании лишает ее возможности доступа к международному рынку капиталов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Нафтогазе допустили технический дефолт . Нафтогаз фактически допустил технический дефолт, активировав просьбу о реструктуризации своего валютного долга. При этом важно упомянуть, что деньги привлекались Нафтогазом на внешних рынках под несколько потенциально прибыльных проектов: закачка газа в хранилища по низкой летней цене с целью продажи по высокой "зимней" цене; наращивание собственной добычи газа. Потенциально, на каждом проекте Нафтогаз должен получить 2-3 оборота, то есть расходы оккупировались в несколько раз. Можно было заработать и погасить все долги. В результате – дефолт, пусть и технический. Об этом в Facebook пишет экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ. Он добавляет, дефицит, а просто "дыра" в 7 млрд долларов образовалась как эпический результат реформ: не справились с задачей наладить транзит, добычу.



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Источник: https://www.naftogaz.com/news/uryad-pishov-na-defolt-za-evroobligatsiyamy-naftogazu
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