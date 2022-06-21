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"Нафтогаз" собирается приобщиться к решению проблем на рынке топлива: подробности

"Нафтогаз Украины" сможет приобщиться к решению проблем на топливном рынке

сегодня, 18:11
Автор:

Лиля Воробьева
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Сегодня в Украине из-за атак российских оккупантов не работает вся нефтеперерабатывающая сфера. Попробует приобщиться к решению проблем на рынке НАК "Нафтогаз Украины". Об этом во время пресс-конференции рассказал председатель правления Юрий Витренко.

"Нафтогаз" собирается приобщиться к решению проблем на рынке топлива: подробности

Вся украинская нефтеперерабатывающая сфера не работает (фото из открытых источников)

По мнению Витренко, дефицит на рынке нефтепродуктов возник из-за того, что сейчас сложно обеспечивать логистику продуктов на украинский рынок, а еще вся нефтепереработка сейчас не работает.

"Благодаря массированным атакам агрессора, вся нефтепереработка в Украине сейчас не работает, и потому как раз сложно обеспечивать логистику нефтепродуктов на украинский рынок, из-за чего возникает дефицит", — заявил Витренко.

Глава "Нафтогаза" отметил, что компания на определенных условиях сможет приобщиться к решению проблем.

"Когда мы получим полностью управление сеть АЗС, когда решится проблема с логистикой и мы сможем получать ресурс для создания национального резерва нефтепродуктов, после этого "Нафтогаз" сможет приобщиться к решению проблем на рынке топлива и обеспечивать и стабильность, и прозрачность, и справедливость цен на этом рынке", — сообщил Юрий Витренко.

Известно, что дефицит горючего в стране начался в конце апреля. Ведь именно в апреле из-за авиаударов кафиров был уничтожен крупный нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, который был единственным в Украине и производил около 40% продукции от общего спроса бензина и дизеля. Кроме этого, кафиры России разбомбили в Украине около 20 нефтеперерабатывающих баз.

В начале июня на рынке ситуация немного улучшилась. На АЗС начали снижать действующие ограничения, в частности, в бак начали продавать до 20-30 литров горючего.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о замораживании тарифов в Украине Парламент Украины одобрил (в первом чтении) ряд законов о моратории на повышение цен на тепло для бытовых потребителей на время военного положения и через полгода после его отмены.





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Источник: https://youtu.be/X3e_xBwsvDw
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