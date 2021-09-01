logo
Русский Українська

BTC/USD

47715.59

ETH/USD

3531.78

LTC/USD

174.94

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

32.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес экономика Налоговая амнистия в Украине: преимущества и риски добровольного декларирования доходов
commentss НОВОСТИ Все новости

Налоговая амнистия в Украине: преимущества и риски добровольного декларирования доходов

По словам министра финансов Сергея Марченко, задекларировав "теневые" имущество и доходы в течение года, граждане смогут их использовать законно

сегодня, 11:44
Автор:

Елизавета Черных

С 1 сентября украинцы смогут добровольно единовременно декларировать доходы, имущество и активы. Об этом во время брифинга заявил министр финансов Сергей Марченко.

Налоговая амнистия в Украине: преимущества и риски добровольного декларирования доходов

Налоговая амнистия в Украине - фото из открытых источников

Какие преимущества и риски такого рода "амнистии капиталов". Что можно было сделать лучше? Что может пойти не так? Время ли сейчас для этого? На эти вопросы изданию "Комментарии" отвечали эксперты. 

Сперва следовало бы провести налоговую реформу и упростить ведение бизнеса

Эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин называет налоговую амнистию своеобразным компромиссом.

"В целом, считаю, он неплох как закон. Но вряд ли сработает. Потому как власть не сделала ничего за два года, чтобы после амнистии граждане и бизнес могли работать "в белую". Власть только ухудшала условия ведения бизнеса и пыталась расширить налоговые базы. Поэтому, скорее всего, легализируются лишь те, кто хочет обелить некие активы. А потом опять продолжат работать, как работают", – прогнозирует Даниил Монин.

По его мнению, чтобы налоговая амнистия действительно сработала, следовало сперва провести налоговую реформу и упростить ведение бизнеса. А вместо этого — власть только закручивала гайки, резюмирует эксперт.

Эффективность затеи маловероятна, ведь уровень доверия граждан к власти крайне низкий

Экономический эксперт, кандидат экономических наук Александр Вовченко отмечает:

"За кулисами "налоговой амнистии" скрывается банальное желание наполнить вечно пустой государственный бюджет, а также — отбелить нелегальные доходы отдельных приближенных к правящей элите лиц".

Эксперт уверен, что в нынешних условиях "налоговая амнистия" похожа на перекладывание ответственности власти за свою институциональную несостоятельность на плечи граждан. А потому эффективность затеи маловероятна, ведь уровень доверия граждан к власти крайне низкий.

"Этот инструмент не решает основной проблемы — выход экономики из тени. Он даже не приближает нас к этой цели, — считает Александр Вовченко. — Власть не сдвинулась с места в направлении борьбы с контрабандой, системным схематозом в украинской экономике. А денежные активы самых богатых украинцев давно выведены за пределы государства и благополучно находятся в оффшорах".

По мнению эксперта, предложенный инструмент может стимулировать граждан в дальнейшем не платить налоги в ожидании очередных амнистий.

"Нам нужно сосредоточиться на главном: реформа судебной, налоговой и правоохранительных систем, упрощение налогов, упрощение ведения бизнеса, верховенство права, безопасность граждан, обеспечение прав и свобод. А не распыляться на мелкие и малоэффективные решения", – заключает Александр Вовченко.

Ранее эксперты рассказывали, что будет с налогами в Украине осенью. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обсуждения

kiska

сегодня, 11:44

Любишь СЕKС?! Здeсь ты cможешь осyществить свои сeкcyальные жeлания, pасширить свои гоpизонты и попpобовать что-то новeнькое. 100% AHOHИMHOCTЬ. Это должен попpобовать каждый мyжчина ----- http://bit.do/vsisky

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ