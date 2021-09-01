Налоговая амнистия в Украине: преимущества и риски добровольного декларирования доходов

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Елизавета Черных
С 1 сентября украинцы смогут добровольно единовременно декларировать доходы, имущество и активы. Об этом во время брифинга заявил министр финансов Сергей Марченко.
Налоговая амнистия в Украине - фото из открытых источников
Какие преимущества и риски такого рода "амнистии капиталов". Что можно было сделать лучше? Что может пойти не так? Время ли сейчас для этого? На эти вопросы изданию "Комментарии" отвечали эксперты.
Эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин называет налоговую амнистию своеобразным компромиссом.
По его мнению, чтобы налоговая амнистия действительно сработала, следовало сперва провести налоговую реформу и упростить ведение бизнеса. А вместо этого — власть только закручивала гайки, резюмирует эксперт.
Экономический эксперт, кандидат экономических наук Александр Вовченко отмечает:
Эксперт уверен, что в нынешних условиях "налоговая амнистия" похожа на перекладывание ответственности власти за свою институциональную несостоятельность на плечи граждан. А потому эффективность затеи маловероятна, ведь уровень доверия граждан к власти крайне низкий.
По мнению эксперта, предложенный инструмент может стимулировать граждан в дальнейшем не платить налоги в ожидании очередных амнистий.
"Нам нужно сосредоточиться на главном: реформа судебной, налоговой и правоохранительных систем, упрощение налогов, упрощение ведения бизнеса, верховенство права, безопасность граждан, обеспечение прав и свобод. А не распыляться на мелкие и малоэффективные решения", – заключает Александр Вовченко.
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