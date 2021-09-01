Налоговая амнистия в Украине: преимущества и риски добровольного декларирования доходов

С 1 сентября украинцы смогут добровольно единовременно декларировать доходы, имущество и активы. Об этом во время брифинга заявил министр финансов Сергей Марченко.

Налоговая амнистия в Украине - фото из открытых источников

Какие преимущества и риски такого рода "амнистии капиталов". Что можно было сделать лучше? Что может пойти не так? Время ли сейчас для этого? На эти вопросы изданию "Комментарии" отвечали эксперты.

Сперва следовало бы провести налоговую реформу и упростить ведение бизнеса

Эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин называет налоговую амнистию своеобразным компромиссом.

"В целом, считаю, он неплох как закон. Но вряд ли сработает. Потому как власть не сделала ничего за два года, чтобы после амнистии граждане и бизнес могли работать "в белую". Власть только ухудшала условия ведения бизнеса и пыталась расширить налоговые базы. Поэтому, скорее всего, легализируются лишь те, кто хочет обелить некие активы. А потом опять продолжат работать, как работают", – прогнозирует Даниил Монин.

По его мнению, чтобы налоговая амнистия действительно сработала, следовало сперва провести налоговую реформу и упростить ведение бизнеса. А вместо этого — власть только закручивала гайки, резюмирует эксперт.

Эффективность затеи маловероятна, ведь уровень доверия граждан к власти крайне низкий

Экономический эксперт, кандидат экономических наук Александр Вовченко отмечает:

"За кулисами "налоговой амнистии" скрывается банальное желание наполнить вечно пустой государственный бюджет, а также — отбелить нелегальные доходы отдельных приближенных к правящей элите лиц".

Эксперт уверен, что в нынешних условиях "налоговая амнистия" похожа на перекладывание ответственности власти за свою институциональную несостоятельность на плечи граждан. А потому эффективность затеи маловероятна, ведь уровень доверия граждан к власти крайне низкий.

"Этот инструмент не решает основной проблемы — выход экономики из тени. Он даже не приближает нас к этой цели, — считает Александр Вовченко. — Власть не сдвинулась с места в направлении борьбы с контрабандой, системным схематозом в украинской экономике. А денежные активы самых богатых украинцев давно выведены за пределы государства и благополучно находятся в оффшорах".

По мнению эксперта, предложенный инструмент может стимулировать граждан в дальнейшем не платить налоги в ожидании очередных амнистий.

"Нам нужно сосредоточиться на главном: реформа судебной, налоговой и правоохранительных систем, упрощение налогов, упрощение ведения бизнеса, верховенство права, безопасность граждан, обеспечение прав и свобод. А не распыляться на мелкие и малоэффективные решения", – заключает Александр Вовченко.

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