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Налоговый комитет ВРУ поддержал законопроект о возврате налогов на горючее ко второму чтению

Депутат Ярослав Железняк прогнозирует, что закон проголосуют вначале октября

сегодня, 17:45
Автор:

Давиденко Евгения
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Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал ко второму чтению инициативу №7668-д, которой предлагается вернуть налогообложение топлива. 

Налоговый комитет ВРУ поддержал законопроект о возврате налогов на горючее ко второму чтению

Бензин

Об этом пишет в своем Telegram-канале Ярослав Железняк, первый заместитель председателя налогового комитета ВРУ. 

Согласно сообщению, финальная версия ко второму чтению соответствует той, что обсуждалась в рабочей группе, она предполагает установить следующие налоги: 

- бензин — 100€/ 1000 литров

- дизель — 100€/ 1000 литров

- газ — 52 €/ 1000 литров.

В то же время по биотопливу ставку со 100€ уменьшили до 26€/1000 литров, а по биодизелю — до 18€/1000 литров. Сообщается, что такие размеры налогов для био- будут действовать пять лет. При этом ставка НДС остается одинаковой для всех видов топлива на уровне 7%, как и было.

Однако к законопроекту подано правок на 5516 страницах. Депутат Железняк прогнозирует применение механизма "спецпроцедуры" рассмотрения правок. Тогда закон примут уже в начале октября.

Таким образом, налоги будут введены в конце  сентября – середине октября. Куда направить финансирование — на армию или дороги — нардепы определят в законопроекте №7669, отметил Железняк. 

Ранее аналитик консалтинговой компании "НЕФТЕРЫНОК" Александр Сиренко рассказал “Комментариям”, как возвращение акцизов на топливо незначительно скажется на ценах для потребителей, поскольку в стоимость на АЗС включена надприбыль трейдеров. Александр Сиренко считает, что автолюбитель, который будет заправляться дизелем или бензином, не почувствует введения акциза 100 евро за 1000 л. Несколько иначе обстоят дела со сжиженным газом. Он не регулируется, на этом рынке больше игроков, конкуренция выше, а маржа низкая. Таким образом, с введением акциза цена в рознице повысится на пару гривен, отметил специалист.



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Источник: https://t.me/yzheleznyak/2436
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