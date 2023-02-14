Нардеп рассказал о злоупотреблениях в "Нафтогазе"

Народный депутат Алексей Кучеренко представил в соцсети тезисы "Основных выводов из Отчета ВСК по вопросам расследования фактов возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной налоговой службы Украины, Государственной таможенной службы Украины, которые могли привести к уменьшению поступлений в государственный бюджет, и возможным злоупотреблениям в сфере финансово -хозяйственной деятельности акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины".





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В частности, утверждается, что в течение длительного времени НАК "Нафтогаз Украины" осуществляла расходы по своему усмотрению и не обеспечила надлежащего начисления и уплаты в государственный бюджет дивидендов. Кроме того, с 01.01.2015 по 30.06.2018 год выявлено занижение налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет, на общую сумму 26,8 млрд. грн., а также суммы налога на добавленную стоимость на 2,77 млрд. грн.





Вместе с тем, во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 02 декабря 2019 года, Государственной аудиторской службой Украины была проведена плановая выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности НАК "Нафтогаз Украины" за период с 01.10.2018 по 31.12.2019 года. Она выявила недостатки и финансовые нарушения более чем на 225 млрд гривен, из-за которых государственный бюджет недополучил 75 млрд гривен.





Как пишет Кучеренко, НАК "Нафтогаз Украины" не обеспечила устранения нарушений, выявленных Госаудитслужбой предварительными мерами государственного финансового контроля на общую сумму 442 млн грн. Кроме того, "Нафтогаз" не обеспечил выполнение АО "Укргаздобыча в 2018-2019 годах Концепции развития газодобывающей отрасли Украины и достижение прогнозных объемов добычи природного газа (в 2018 году добыча природного газа была на 1 млрд куб. м меньше, чем предполагалось указанной Концепцией, в 2019 году – меньше на 3,3 млрд куб.метров), что привело к недополучению доходов АО НАК "Нафтогаз Украины" в 2018-2019 годах расчетно на сумму 22,7 млрд грн.





Депутат отмечает, что НАК "Нафтогаз Украины" реализовала в течение ІV квартала 2018 года и 2019 года ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг" природный газ по ценам, что на 845 млн грн ниже его себестоимости.





Из-за принятия правлением АО "НАК "Нафтогаз Украины" неэффективного управленческого решения по реализации природного газа ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг" по ценам ниже цен для субъектов хозяйствования, не подпадающих под действие положения о возложении специальных обязанностей, АО "НАК "Нафтогазом Украины" недополучено доходов на сумму 1,77 млрд грн.





"АО НАК "Нафтогаз Украины" занижены доходы в IV квартал 2018 года – 1,1 млрд грн и в 2019 году – 2 млрд грн из-за не отражения в их составе штрафов, пени, неустойки по решениям судов, что привело к занижению суммы уплаченных дивидендов за 2018 год и недополучение государственным бюджетом средств на сумму 982 млн грн (90%), занижение суммы уплаченных дивидендов за 2019 год и недополучение государственным бюджетом средств на сумму 1,9 млрд грн (95%), а также потерь государственным бюджетом финансовых ресурсов на указанные суммы", – написал депутат в фейсбуке.



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