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Главная Новости Бизнес экономика Нас упорно уверяют, что Украина не выживет без денег МВФ - Михаил Непран
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Нас упорно уверяют, что Украина не выживет без денег МВФ - Михаил Непран

Принято считать, что сотрудничество с Международным валютным фондом весьма выгодно для нашей страны и фактически альтернативы МВФ нет, но это давно миф

сегодня, 01:50
Автор:

Ольга Чародий

Нас упорно уверяют, что Украина не выживет без денег МВФ, но это большое преувеличение. Об этом  заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины, член Украинской рады бизнеса Михаил Непран "Комментарии-Украина".

Нас упорно уверяют, что Украина не выживет без денег МВФ - Михаил Непран

Михаил Непран (фото из открытых источников)

"Добиваясь очередного транша от Фонда, нужно тщательно взвешивать все "за" и "против". Потому что если на одной чаше весов стоит временное решение финансовых проблем, а на другой — независимость нашей судебной системы, то стоит ли бороться за такие деньги?", — сказал Михаил Непран. 

По его словам, принято считать, что сотрудничество с Международным валютным фондом весьма выгодно для нашей страны и фактически альтернативы МВФ нет, но это давно миф.

"Если взять экономические расчеты, то на мировых рынках при желании можно найти предложения по кредитным заимствованиям на том же уровне, что предлагает Фонд.  И это уже зависит от сноровки переговорщиков из Министерства финансов. То есть, проблемы найти недорогие длинные деньги — нет. Но почему же не продолжать сотрудничество с многолетним надежным партнером, таким как МВФ? Всё просто: цена вопроса", — добавил он.

Напомним, международный валютный фонд обнародовал план завершения пандемии коронавируса в мире. На его реализацию понадобится не менее 50 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте ведомства. Предложенный фондом план предполагает обеспечение не менее 40% населения всех стран мира до конца 2021 года и не менее 60% населения до первой половины 2022 года, а также страхование от рисков ухудшения ситуации и обеспечение повсеместного тестирования на коронавирус.


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Обусуждения

Правдоруб

сегодня, 01:54

ВВВ, шестерку забыли спросить!!!

ВВВ

сегодня, 01:23

Правдоруб, это будет "вони" покруче,чем после 1917 го!

Правдоруб

сегодня, 01:01

МВФ это большое надувательство для всей страны и каждого гражданина в отдельности!!! Время придет когда народ сметет банду власть вместе с олигархами.

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