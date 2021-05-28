Нас упорно уверяют, что Украина не выживет без денег МВФ - Михаил Непран

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Ольга Чародий
Нас упорно уверяют, что Украина не выживет без денег МВФ, но
это большое преувеличение. Об этом
заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины, член
Украинской рады бизнеса Михаил Непран "Комментарии-Украина".
Михаил Непран (фото из открытых источников)
По его словам, принято считать, что сотрудничество с
Международным валютным фондом весьма выгодно для нашей страны и фактически
альтернативы МВФ нет, но это давно миф.
Напомним, международный валютный фонд обнародовал план завершения пандемии коронавируса в мире. На его реализацию понадобится не менее 50 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте ведомства. Предложенный фондом план предполагает обеспечение не менее 40% населения всех стран мира до конца 2021 года и не менее 60% населения до первой половины 2022 года, а также страхование от рисков ухудшения ситуации и обеспечение повсеместного тестирования на коронавирус.
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Правдоруб
сегодня, 01:54
ВВВ, шестерку забыли спросить!!!
ВВВ
сегодня, 01:23
Правдоруб, это будет "вони" покруче,чем после 1917 го!
Правдоруб
сегодня, 01:01
МВФ это большое надувательство для всей страны и каждого гражданина в отдельности!!! Время придет когда народ сметет банду власть вместе с олигархами.