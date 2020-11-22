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Названы лидеры теневой экономики Украины

Эксперт говорит, что "тень" в экономике нельзя ликвидировать полностью, но можно ее уровень следует снизить до приемлемого

сегодня, 07:05
Автор:

Таисия Ерохина

Теневую экономику Украины формируют такие сферы, как транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность с теневым оборотом до 54% Об этом рассказал изданию "Комментарии" председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций, доктор экономических наук Игорь Бураковский.

Названы лидеры теневой экономики Украины

Проблема теневой экономики и минимизации ее масштабов традиционно занимает одно из ведущих мест в публичных дискуссиях, отмечает эксперт. Тема актуализировалась в связи с планами фискализации предпринимателей-упрощенцев.

По данным Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства, в январе-марте 2020 теневой сектор составил 31% от объема официального ВВП. При этом непосредственный вклад "тени" в ВВП составляет 17% (это "тень", которая учтена при определении ВВП).

"Несложные подсчеты показывают, что в таком случае примерно 12% всей экономической активности страны (официальная плюс теневая) находится в тени, — сообщил Бураковский. — Лидером по уровню тенизации среди видов экономической деятельности является транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность, где теневой оборот составляет 54% валовой добавленной стоимости отрасли. Далее следуют добывающая промышленность и разработка карьеров (48%), операции с недвижимым имуществом (48%), перерабатывающая промышленность (41%), строительство (36%), оптовая и розничная торговля (36%), финансовая и страховая деятельность (35%), сельское, лесное и рыбное хозяйство (26%)".

Эксперт отметил четыре важных момента, характеризующие ситуацию с "тенью" в экономике Украины.

1. Теневая экономика в краткосрочном плане может генерировать положительные эффекты (удовлетворение потребностей потребителей, доходы и занятость), но в долгосрочной перспективе негативные последствия превышают положительные.

2. "Тень" нельзя ликвидировать полностью, ее уровень следует снизить до приемлемого.

3. Следует действовать комплексно, последовательно и взвешенно.

4. Фискализация предпринимателей-упрощенцев является одним, но не единственным инструментом легализации производственно-коммерческой деятельности в стране.

Как сообщалось, столпами теневой экономики в Украине являются крупные компании, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. Эксперт назвал три составляющие теневого бизнеса в Украине.


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