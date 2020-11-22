Названы лидеры теневой экономики Украины

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Теневую экономику
Украины формируют такие сферы, как транспорт, складское хозяйство, почтовая и
курьерская деятельность с теневым оборотом до 54% Об этом рассказал изданию "Комментарии" председатель правления Института экономических исследований и
политических консультаций, доктор экономических наук Игорь Бураковский.
Проблема теневой
экономики и минимизации ее масштабов традиционно занимает одно из ведущих мест
в публичных дискуссиях, отмечает эксперт. Тема актуализировалась в связи с
планами фискализации предпринимателей-упрощенцев.
По данным
Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства, в
январе-марте 2020 теневой сектор составил 31% от объема официального ВВП. При
этом непосредственный вклад "тени" в ВВП составляет 17% (это
"тень", которая учтена при определении ВВП).
Эксперт отметил четыре
важных момента, характеризующие ситуацию с "тенью" в экономике
Украины.
1. Теневая
экономика в краткосрочном плане может генерировать положительные эффекты
(удовлетворение потребностей потребителей, доходы и занятость), но в
долгосрочной перспективе негативные последствия превышают положительные.
2. "Тень"
нельзя ликвидировать полностью, ее уровень следует снизить до приемлемого.
3. Следует
действовать комплексно, последовательно и взвешенно.
4. Фискализация
предпринимателей-упрощенцев является одним, но не единственным инструментом
легализации производственно-коммерческой деятельности в стране.
Как сообщалось, столпами
теневой экономики в Украине являются крупные компании, которые занимаются
внешнеэкономической деятельностью. Эксперт назвал три составляющие теневого
бизнеса в Украине.
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