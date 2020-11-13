Эксперт назвал три составляющие теневого бизнеса в Украине

Сегодня, по разным оценкам, размер теневой экономики в Украине составляет от 45% до 55%. Об этом рассказал "Комментариям" глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Наибольшая часть – это оффшоры. Вторая часть – контрабанда (привет бесконечным реформаторам таможни). И лишь третья часть – зарплаты в конвертах, к которым имеет отношение малый и средний бизнес (МСБ). Причем первые две части – это крупный бизнес. И на эти схемы приходится 75-80% теневой экономики, — сообщил эксперт. — Что касается физлиц-предпринимателей, которые вынуждены платить серые и черные зарплаты, так тут вопросы к нагрузке на фонд заработной платы (ее давно пора снизить). Ну и кризисные явления, конечно".

По словам эксперта, столпами теневой экономики являются крупные компании, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью (экспорт, импорт). Именно они используют оффшорные схемы, максимально уклоняясь от налогов.

"Но любая украинская власть, включая нынешнюю, основное внимание сосредотачивает именно на представителях МСБ, – отмечает Андрей Новак. – Понятно, почему не трогают главных "теневиков". Ведь крупный бизнес прямо представлен во власти. Сами себя привлекать к финансовой дисциплине они не хотят. И продолжают максимально уклоняться от налогов, зарабатывая сверхприбыли. А прессуют опять малый и средний бизнес".

Ранее сообщалось, что в Украине ФЛП активно выступают против кассовых аппаратов. Эксперты спрогнозировали, сможет ли малый бизнес победить "хотелки" властей.

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