Названы страны-офшоры, с которыми больше всего торгует Украина

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Лидерами по выводу средств из Украины
продолжают оставаться страны, которые официально не являются офшорами. Об этом говорится
в статье издания "Комментарии".
Фото из открытых источников
Лидерами среди стран, в которые в основном
выводили средства украинские олигархи в 2018-2020 годах, стали: Кипр – 5 млрд
долларов, Нидерланды – 4 млрд долларов, Великобритания – 3 млрд долларов,
Германия – 2 млрд долларов.
Отмечается, что почти половину от этой суммы
(10 млрд долларов) составляют дивиденды на фирмы, оформленные в этих странах.
При этом внешнеторговый оборот с этими
странами по итогам 2020 года составлял:
- Кипр – 50,825 млн долларов, в том числе
31,82 млн долларов – экспорт;
- Нидерланды – 2,549 млрд долларов, в том
числе 1,808 млрд долларов – экспорт;
- Великобритания – 1,484 млрд долларов, в том
числе 666,9 млн долларов – экспорт;
- Германия – 7,409 млрд долларов, из которых
экспорт составил только 2,071 млрд долларов.
Тогда как прямые иностранные инвестиции из
этих стран в октябре 2019 года составляли: Кипр – 10,303 млрд долларов, Нидерланды
– 7,556 млрд долларов, Великобритания – 2,038 млрд долларов, Германия – 1,793
млрд долларов.
Сообщается, что 2020 год оказался, пожалуй,
самым провальным в смысле прямых иностранных инвестиций, которых за
январь-октябрь поступило всего 221 млн долларов, что в 20 раз меньше, чем в
2019 году (около 4,5 млрд долларов).
Добавим, что на протяжении всей истории
независимости Украина тесно связана с таким понятием как офшоры, куда крупный
отечественный бизнес предпочитал выводить доходы, укрывая их от
налогообложения. С этими странами Украина даже торгует, правда, крайне мало.
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