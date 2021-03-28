Названы страны-офшоры, с которыми больше всего торгует Украина

Лидерами по выводу средств из Украины продолжают оставаться страны, которые официально не являются офшорами. Об этом говорится в статье издания "Комментарии".

Фото из открытых источников

Лидерами среди стран, в которые в основном выводили средства украинские олигархи в 2018-2020 годах, стали: Кипр – 5 млрд долларов, Нидерланды – 4 млрд долларов, Великобритания – 3 млрд долларов, Германия – 2 млрд долларов.

Отмечается, что почти половину от этой суммы (10 млрд долларов) составляют дивиденды на фирмы, оформленные в этих странах.

При этом внешнеторговый оборот с этими странами по итогам 2020 года составлял:

- Кипр – 50,825 млн долларов, в том числе 31,82 млн долларов – экспорт;

- Нидерланды – 2,549 млрд долларов, в том числе 1,808 млрд долларов – экспорт;

- Великобритания – 1,484 млрд долларов, в том числе 666,9 млн долларов – экспорт;

- Германия – 7,409 млрд долларов, из которых экспорт составил только 2,071 млрд долларов.

Тогда как прямые иностранные инвестиции из этих стран в октябре 2019 года составляли: Кипр – 10,303 млрд долларов, Нидерланды – 7,556 млрд долларов, Великобритания – 2,038 млрд долларов, Германия – 1,793 млрд долларов.

Сообщается, что 2020 год оказался, пожалуй, самым провальным в смысле прямых иностранных инвестиций, которых за январь-октябрь поступило всего 221 млн долларов, что в 20 раз меньше, чем в 2019 году (около 4,5 млрд долларов).

Добавим, что на протяжении всей истории независимости Украина тесно связана с таким понятием как офшоры, куда крупный отечественный бизнес предпочитал выводить доходы, укрывая их от налогообложения. С этими странами Украина даже торгует, правда, крайне мало.

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