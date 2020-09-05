Названы ТОП-три препятствия, которые мешают турбизнесу в Украине

Сектор туризма в Украине достаточно разнообразен и представлен туристическими операторами, турагентствами, экскурсоводами, гостиницами и другими типами размещения, а также информационными центрами и транспортными компаниями. Однако, несмотря на разный уровень задач и ответственности перечисленных типов предпринимателей, у отечественного турбизнеса есть три общие и главные проблемы. Об этом рассказал в интервью "Комментариям" президент Национальной туристической организации Украины Иван Липтуга.

Во-первых, говорит эксперт, это несовершенство законодательной базы, в которой заложены коллизии и противоречия, что по умолчанию делает 95% субъектов туристической деятельности нарушителями закона. Так, это касается и неработающих, по сути, лицензионных условий туроператоров. И неработающей, по сути, обязательной звездной категоризации отелей. И много других деталей, которые требуют элементарного наведения порядка в понятиях и вопросах регулирования этого рынка.

Во-вторых, сектор туризма представлен на 99% малым и средним бизнесом, а также самозанятым населением. Развивая каждый свою услугу, говорит Липтуга, в целом они формируют комплексный туристический продукт дестинации: определенная территория со всевозможными удобствами, средствами обслуживания и услугами для обеспечения всевозможных нужд туристов. Поэтому общий имидж дестинации и макроэкономическая ситуация сильно влияют на каждого субъекта в цепочке турпродукта.



"Здесь крайне важна роль DMO, так называемых организаций по управлению и маркетингу дестинаций, которые играют лидирующую и консолидирующую роль в туризме, формируют маркетинговую стратегию и занимаются комплексным продвижением туризма в каждом регионе или локации. Проблема Украины в том, что DMO отсутствуют в законодательном поле. Как результат - нет системного и комплексного подхода к маркетингу территорий. Поэтому малый и средний бизнес разрознен - и решает свои проблемы в одиночку. Теряет, конечно, дестинация в целом", - пояснил глава Национальной туристической организации.

Третьей проблемой Липтуга назвал отсутствие адекватной статистики, которая давала бы возможность бизнесу анализировать туристический рынок. По его словам, невозможно чем-то эффективно управлять, если мы не можем это элементарно даже посчитать.

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