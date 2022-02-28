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НБУ хочет оставить банки Россию и Беларуси без иностранной валюты

Такое обращение, объясняет регулятор, обусловлено необходимостью принять меры в связи с действием военного положения в Украине

сегодня, 18:14
Автор:

Ольга Чародий
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Национальный банк инициировал остановку поставки наличной иностранной валюты в банки России и Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

НБУ хочет оставить банки Россию и Беларуси без иностранной валюты

Деньги - фото из открытых источников


"Национальный банк Украины обратился к руководителям европейских центральных банков, поставляющих наличную валюту, послам группы G7 и представителям международной системы быстрых денежных переводов Western Union с просьбой остановить поставки в российские и белорусские банки наличной иностранной валюты", – говорится в заявлении.


Такое обращение, объясняет регулятор, обусловлено необходимостью принять меры в связи с действием военного положения в Украине. В НБУ отмечают, что принимают все возможные меры, чтобы обеспечить стабильное функционирование финансовой системы и противодействовать агрессии России в финансовой сфере.


"Верю, что ради мира в Украине наши коллеги и партнеры прекратят поставлять наличную иностранную валюту в банки стран-агрессоров", — добавил глава НБУ Кирилл Шевченко.


Напомним, основатель компании Bridgewater Associates Рэй Далио заявил, что китайский юань скоро может стать мировой резервной валютой. Об этом миллиардер заявил в интервью изданию CNBC Managing Asia. По его мнению, уже в ближайшие несколько лет место американского доллара может занять китайская валюта. Рэй уверен, что в ближайшее время с помощью юаня в мире будет проводиться намного больше финансовых транзакций. Благодаря этому он получит широкое распространение на международном уровне.  В том же интервью для CNBC Рэй заявил, что цифровой юань сможет стать конкурентом криптовалюте Bitcoin. Однако отметил, что, по его мнению, у юаня не получится захватить рынок криптовалют.  Ранее миллиардер заявлял, что владеет биткоинами и считает, что хранить деньги в такой валюте лучше, чем в золоте. 





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Источник: https://t.me/nbu_ua/548
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