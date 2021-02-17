НБУ назвал главный риск для банков в 2021 году

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Кириєнко Анна
Национальный банк Украины назвал главный риск для финансовых учреждений в 2021 году. Об этом сообщается в Обзоре банковского сектора Национального банка Украины за февраль этого года.
Нацбанк назвал главный риск для финансовых учреждений. Фото: delo.ua
Согласно документу главным риском оказались кредиты. Несмотря на то, что экономическая ситуация в стране постепенно нормализуется, отдельные заемщики банков все еще испытывают финансовые трудности.
Соответственно, это может плохо повлиять на качество обслуживания кредитов.
Также по данным НБУ, это может негативно повлиять и вызвать потребность в дополнительном формировании резервов банками.
Кроме того, Нацбанк не исключает и валютный риск также. Валютный риск — это имеющийся или потенциальный риск для поступлений и капитала, который возникает из-за неблагоприятных колебаний курсов иностранных валют и цен на банковские металлы.
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