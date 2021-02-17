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Главная Новости Бизнес экономика НБУ назвал главный риск для банков в 2021 году
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НБУ назвал главный риск для банков в 2021 году

Несмотря на нормализацию экономической ситуации в Украине, у банков возникает несколько рисков

сегодня, 16:35
Автор:

Кириєнко Анна

Национальный банк Украины назвал главный риск для финансовых учреждений в 2021 году. Об этом сообщается в Обзоре банковского сектора Национального банка Украины за февраль этого года.

НБУ назвал главный риск для банков в 2021 году

Нацбанк назвал главный риск для финансовых учреждений. Фото: delo.ua

Согласно документу главным риском оказались кредиты. Несмотря на то, что экономическая ситуация в стране постепенно нормализуется, отдельные заемщики банков все еще испытывают финансовые трудности.

Соответственно, это может плохо повлиять на качество обслуживания кредитов.

Также по данным НБУ, это может негативно повлиять и вызвать потребность в дополнительном формировании резервов банками.

Кроме того, Нацбанк не исключает и валютный риск также. Валютный риск — это имеющийся или потенциальный риск для поступлений и капитала, который возникает из-за неблагоприятных колебаний курсов иностранных валют и цен на банковские металлы.

Напомним, что Кабмин утвердил решение, которое стало очередным шагом в развитии цифрового государства. Распоряжение начинает создание дашборда всех проектов министерства. Детали читайте в нашем материале.

Ранее рассказывалось, что власти Украины вводят адаптивный карантин по всей территории страны с 22 февраля 2021 года. Можно ли будет во время него развлечься и организовывать массовые и публичные мероприятия, рассказал Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Детали можно прочитать здесь.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил об удешевлении цен на авиаперелеты. По словам Дениса Шмыгаля, украинцы должны получить доступ к качественным и дешевым авиационным рейсам как международным, так и внутренним. Детали читайте здесь.



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Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/oglyad-bankivskogo-sektoru-lyutiy-2021-roku
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