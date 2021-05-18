НБУ подписал меморандум с Visa и MasterСard: что это значит и почему это важно

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Ольга Чародий
Национальный банк Украины (НБУ) подписал меморандум с платежными системами Visa и MasterСard.
Меморандум с Visa и MasterСard (фото из открытых источников)
Согласно ему, в Украине начнут постепенно снижаться комиссии
интерчейндж (комиссия, которую банк, обслуживающий магазин, в том числе онлайн,
перечисляет банку, чьей карточкой выполнена оплата за товар или услугу; она
составляет 60-75% от размера комиссии, которую бизнес платит за эквайринг, то есть
за возможность принимать безналичную оплату): с 1 июля 2021 года – не более
1,2%; с 1 июля 2022 – не более 1%; с 1 июля 2023 года – не более 0,9%. Что это
значит и почему это важно, изданию "Комментарии" рассказали эксперты.
Член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран
уверяет, что постепенное снижение комиссии интерчейндж платежными системами
Visa и MasterСard — это однозначно позитивная новость для рынка.
"Снижение комиссии будет способствовать росту
привлекательности безналичных расчетов и снижению доли наличных в обращении, —
поясняет он. — Сейчас доля наличной гривны в обращении в наличной и безналичной
гривне примерно 49-50%. Для сравнения в Чехии — 13%, в Польше около — 20%, в
Болгарии — 22%".
Виталий Шапран уверен, что нам нужно быстрее сокращать
наличные в денежном обороте и всеми силами делать безналичный оборот более
привлекательным.
"Мне особенно приятно, что меморандум подписан под эгидой
НБУ. Думаю, другие участники рынка смогут также присоединиться к этой
инициативе, создав тренд, который так нужен нашему рынку для закрепления
позитивных cashless-тенденций последних лет", — резюмирует Виталий Шапран.
Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр
Охрименко подчеркивает, что в свое время, когда затевали безналичные операции,
комиссии были небольшие. Однако потом был принят закон о платежных системах,
который пережил ряд изменений. И, наконец, НБУ начал добиваться, чтобы были
более низкие комиссии при расчете карточками.
"Нынешняя договоренность – позитивный шаг. Меньше будет
комиссии, прежде всего, когда будете за границей рассчитываться. Ранее если
люди брали гривневую карточку и рассчитывались в валюте, двойная комиссия "нащелкивала", — говорит Александр Охрименко. – Рассчитываться карточкой дороже
получилось, чем если бы поменял наличность. Претензии были к банкам, но они
сами были вынуждены платить платежным системам за использование их карт. Теперь
этот процесс удешевится. И если после вступления новых комиссий в действие вы,
к примеру, возьмете свою карточку и рассчитаетесь в Турции, разница будет уже
значительно меньше, чем теперь. В некоторых случаях переплачивали около 1,5%.
Теперь будет – менее 1%".
По словам эксперта, подобные переговоры всегда тяжело проводить. Но в этот раз договорились, что и Visa, и MasterСard синхронно снижают комиссию.
Ранее мы сообщали, что платежные сервисы MasterСard и Visa объявили о временном перерыве в сотрудничестве с сайтом для взрослых PornHub.
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