НБУ подписал меморандум с Visa и MasterСard: что это значит и почему это важно

Национальный банк Украины (НБУ) подписал меморандум с платежными системами Visa и MasterСard.

Меморандум с Visa и MasterСard (фото из открытых источников)

Согласно ему, в Украине начнут постепенно снижаться комиссии интерчейндж (комиссия, которую банк, обслуживающий магазин, в том числе онлайн, перечисляет банку, чьей карточкой выполнена оплата за товар или услугу; она составляет 60-75% от размера комиссии, которую бизнес платит за эквайринг, то есть за возможность принимать безналичную оплату): с 1 июля 2021 года – не более 1,2%; с 1 июля 2022 – не более 1%; с 1 июля 2023 года – не более 0,9%. Что это значит и почему это важно, изданию "Комментарии" рассказали эксперты.

Член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран уверяет, что постепенное снижение комиссии интерчейндж платежными системами Visa и MasterСard — это однозначно позитивная новость для рынка.

"Снижение комиссии будет способствовать росту привлекательности безналичных расчетов и снижению доли наличных в обращении, — поясняет он. — Сейчас доля наличной гривны в обращении в наличной и безналичной гривне примерно 49-50%. Для сравнения в Чехии — 13%, в Польше около — 20%, в Болгарии — 22%".

Виталий Шапран уверен, что нам нужно быстрее сокращать наличные в денежном обороте и всеми силами делать безналичный оборот более привлекательным.

"Мне особенно приятно, что меморандум подписан под эгидой НБУ. Думаю, другие участники рынка смогут также присоединиться к этой инициативе, создав тренд, который так нужен нашему рынку для закрепления позитивных cashless-тенденций последних лет", — резюмирует Виталий Шапран.

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко подчеркивает, что в свое время, когда затевали безналичные операции, комиссии были небольшие. Однако потом был принят закон о платежных системах, который пережил ряд изменений. И, наконец, НБУ начал добиваться, чтобы были более низкие комиссии при расчете карточками.

"Нынешняя договоренность – позитивный шаг. Меньше будет комиссии, прежде всего, когда будете за границей рассчитываться. Ранее если люди брали гривневую карточку и рассчитывались в валюте, двойная комиссия "нащелкивала", — говорит Александр Охрименко. – Рассчитываться карточкой дороже получилось, чем если бы поменял наличность. Претензии были к банкам, но они сами были вынуждены платить платежным системам за использование их карт. Теперь этот процесс удешевится. И если после вступления новых комиссий в действие вы, к примеру, возьмете свою карточку и рассчитаетесь в Турции, разница будет уже значительно меньше, чем теперь. В некоторых случаях переплачивали около 1,5%. Теперь будет – менее 1%".

По словам эксперта, подобные переговоры всегда тяжело проводить. Но в этот раз договорились, что и Visa, и MasterСard синхронно снижают комиссию.

Ранее мы сообщали, что платежные сервисы MasterСard и Visa объявили о временном перерыве в сотрудничестве с сайтом для взрослых PornHub.

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