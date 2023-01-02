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НБУ создал Реестр валютообменников: зачем это нужно

Национальный банк урегулировал практические вопросы формирования и ведения Реестра пунктов обмена иностранной валюты.

сегодня, 15:00
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Автор:

Давиденко Евгения

Создание Реестра происходит по требованию принятого Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно особенностей налогообложения деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме", который вступил в силу с нового года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

НБУ создал Реестр валютообменников: зачем это нужно

Фото: https://obmenka24.kiev.ua


Согласно сообщению, возникла необходимость регистрации плательщиков налога на прибыль, ведь в Законе прописаны особенности взыскания такого налога с банков, небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи, которые предоставляют валютообменные услуги.


Реестр аккумулирует данные о структурных и обособленных подразделениях банков, небанковских финучреждений, операторах почтовой связи, которым предоставлено право осуществлять обмен валют. При этом обособленные подразделения банка и структурные подразделения оператора почтовой связи будут включаться в Реестр только в том случае, если они будут использовать наружную рекламу, табличку, вывески и т.п. для рекламирования деятельности по обмену валют.


Таким образом, упомянутые учреждения, включенные в Реестр, обязаны уведомлять регулятора о:

  • начале работы;

  • прекращении;

  • изменении в информации о каждом пункте обмена иностранной валюты.


Национальный банк Украины будет ежемесячно до 10 числа обнародовать данные из Реестра по состоянию на 1 число текущего месяца на своих официальных страницах.


Ранее мы писали , что, по данным НБУ, спрос на жилье в Украине остается хилым. С января по сентябрь 2022-го было заключено чуть больше четверти соглашений по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Преимущественно это жилье для проживания, в то же время, спрос на жилье с целью перепродажи почти отсутствует. Стоимость аренды после первых месяцев войны стабилизировалась на уровне в среднем на 40% ниже, чем в феврале 2022.



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Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/vregulovano-pitannya-formuvannya-ta-vedennya-reyestru-punktiv-obminu-inozemnoyi-valyuti
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