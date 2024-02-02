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НБУ спрогнозировал рост стоимости топлива. Сколько придется заплатить за бензин

В 2024 году стоимость горючего может подорожать на 13,2%, говорится в Инфляционном отчете НБУ. Регулятор прогнозирует возможный рост цен на транспортные услуги и отдельные товары, пишут «Комментарии»

2 февраля 2024, 16:10
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Ткачик Олеся
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По данным НБУ, в течение 2024 года цены на топливо будут расти быстрее, чем в прошлом году.

НБУ спрогнозировал рост стоимости топлива. Сколько придется заплатить за бензин

Подорожание безина приведет к росту цен на товары

В Нацбанке отмечают, что в 2023 году повышение цен произошло лишь на 2,7% из-за того, что падение мировых цен на нефть компенсировало повышение налогов. В 2024 году повышение цен на нефть весной и умеренное снижение в дальнейшем обусловят несколько быстрее подорожание горючего – до 13,2%.

"Снижение мировых цен на нефть в конце года почти нивелировало эффект от возврата налогообложения горючего, что действовало до вторжения", – говорится в отчете.

Однако в НБУ ожидают, что в 2024 году цены на нефть будут расти, а значит, и топливо в Украине будет дорожать.

"Это будет иметь косвенное проинфляционное влияние и на стоимость транспортных услуг и отдельных товаров. В дальнейшем стоимость горючего стабилизируется благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть",
– говорится в отчете.

Напомним, что практически с начала полномасштабного вторжения России Украина импортирует почти весь объем топлива. Основным фактором, влияющим на цену топлива в Украине, являются мировые цены на нефть. За 2023 год цены упали на 10% до 77,5 долларов за баррель сорта Brent, что привело к снижению цен на бензин и дизель. С 1 июля 2023 г. в Украине повысили налоги на горючее. Это должно привести к росту цен на бензин на 10-12 гривен, на дизельное топливо — на 8-10 гривен. Однако из-за удешевления горючего, новые налоги не особо отразились на стоимости бензина.

Также "Комментарии" писали, что по прогнозам директора консалтинговой группы "А95" Сергея Куюна, уже в ближайшее время стоимость горючего начнет расти. Сначала увидим первое удорожание в сетях, торгующих по минимальным ценам, и в течение двух-трех недель мы увидим и реакцию крупных сетей. Если цены на нефть стабилизируются, цены на бензин должны вырасти минимум на пару гривен. Растаможивавшиеся недавно партии уже были дороже, рассказал Куюн. Вместе с тем ситуация с газом более стабильная. Он хоть и является продуктом нефтепереработки, но все же более автономным, чем бензин и дизель, говорит эксперт. Кроме того, он не прогнозирует, что цены на него в ближайшее время будут расти.

"Комментарии" рассказывали о странах с самым дорогим и самым дешевым бензином в мире и почему Украина среди лидеров по дороговизне горючего.




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Источник: https://bank.gov.ua/
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