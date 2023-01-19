Не только зерно: Украина предлагает включить в "зерновое соглашение" металл

Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина хочет расширить важное соглашение об экспорте зерна, включив поставки стали. Об этом она сказала на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишут "Комментарии" со ссылкой на Bloomberg.

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Кроме того, в украинском правительстве призвали развивать соглашение, заключенное в июле прошлого года при посредничестве ООН и Турции, которое открыло три украинских черноморских порта, заблокированные российскими войсками, для экспорта продовольствия. В частности, Свириденко отметила необходимость открыть больше портов.





"Мы сосредоточимся на строительстве большего количества хранилищ для сельскохозяйственных товаров, но то, что нам нужно сделать со стратегической точки зрения, — это открыть морские порты", — сказала министр. – "Это касается не только сельского хозяйства, но и стали".





Как известно, металлургические предприятия Украины в 2022 году снизили поступления от экспорта черных металлов на 67,5% по сравнению с предыдущим годом – до $4,5 млрд. При этом в прошлом году доля черных металлов составила 10,26% от общего объема поступлений от заграничных поставок против 20,49% в годом ранее.





Вместе с тем, в декабре 2022-го поступления от экспорта черных металлов составляли $173,944 млн, тогда как в ноябре – $205,647 млн.





Ранее сообщалось, что в Сенегале может появиться логистический хаб для украинского зерна. Создание зернового хаба обсуждали во время визита министра агрополитики Украины в страны Африки. В создании таких хабов для перевалки украинского зерна заинтересованы, кроме Сенегала, Нигерия и Гана. Хранение нашего зерна в так называемых зерновых хабах "будет способствовать прогнозированности сбыта, стабилизации цен на продовольствие для Африканских стран и придаст уверенность в необходимых объемах и качестве зерна", отметили в украинском ведомстве.

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