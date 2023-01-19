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Не только зерно: Украина предлагает включить в "зерновое соглашение" металл

Экспортные поступления из металла упали втрое в 2022 году

сегодня, 11:46
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Автор:

Давиденко Евгения

Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина хочет расширить важное соглашение об экспорте зерна, включив поставки стали. Об этом она сказала на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишут "Комментарии" со ссылкой на Bloomberg.

Не только зерно: Украина предлагает включить в "зерновое соглашение" металл

Фото: pixabay.com


Кроме того, в украинском правительстве призвали развивать соглашение, заключенное в июле прошлого года при посредничестве ООН и Турции, которое открыло три украинских черноморских порта, заблокированные российскими войсками, для экспорта продовольствия. В частности, Свириденко отметила необходимость открыть больше портов.


"Мы сосредоточимся на строительстве большего количества хранилищ для сельскохозяйственных товаров, но то, что нам нужно сделать со стратегической точки зрения, — это открыть морские порты", — сказала министр. – "Это касается не только сельского хозяйства, но и стали".


Как известно, металлургические предприятия Украины в 2022 году снизили поступления от экспорта черных металлов на 67,5% по сравнению с предыдущим годом – до $4,5 млрд. При этом в прошлом году доля черных металлов составила 10,26% от общего объема поступлений от заграничных поставок против 20,49% в годом ранее.


Вместе с тем, в декабре 2022-го поступления от экспорта черных металлов составляли $173,944 млн, тогда как в ноябре – $205,647 млн.


Ранее сообщалось, что в Сенегале может появиться логистический хаб для украинского зерна. Создание зернового хаба обсуждали во время визита министра агрополитики Украины в страны Африки. В создании таких хабов для перевалки украинского зерна заинтересованы, кроме Сенегала, Нигерия и Гана. Хранение нашего зерна в так называемых зерновых хабах "будет способствовать прогнозированности сбыта, стабилизации цен на продовольствие для Африканских стран и придаст уверенность в необходимых объемах и качестве зерна", отметили в украинском ведомстве.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-18/ukraine-seeks-to-add-steel-to-grain-export-deal-minister-says
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