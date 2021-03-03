Нефть падает до двухнедельных минимумов: названы причины

Цены на нефть упали до самого низкого уровня за последние две недели во вторник на ожиданиях того, что производители ОПЕК+ ослабят ограничения поставок на своем заседании на этой неделе. Эти ожидания основываются на восстановлении мировой экономики после кризиса на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет Reuters.



Нефть. Фото: GETTY IMAGES

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо заявил, что перспективы спроса на нефть выглядят более позитивными, особенно в Азии.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 99 центов, или на 1,6% – до отметки 62,70 долл. за баррель, самой низкой отметке с 12 февраля.

Американская нефть марки WTI упала на 89 центов, или на 1,5% – до 59,75 долл. Это самый низкий уровень закрытия с 19 февраля. Цена на нефть WTI упала примерно на 6% с 25 февраля, торги закрылись на самом высоком показателе с мая 2019 года.

Цены ненадолго увеличили потери после того, как данные отраслевой группы Американского института нефти показали значительное увеличение запасов сырой нефти на прошлой неделе, но гораздо большее, чем ожидалось, снижение запасов нефтепродуктов помогло остановить потери.

Нефтяное ралли угасло на ожиданиях того, что Организация стран-экспортеров нефти и союзники по группе, известной как ОПЕК+, будут добывать больше нефти с апреля, ослабляя глубокое сокращение поставок в прошлом году.

ОПЕК+, которая соберется в четверг, может обсудить возможность возвращения на рынок до 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти ОПЕК упала в феврале, поскольку добровольное сокращение Саудовской Аравией добавилось к сокращениям в предыдущем пакте ОПЕК+.

Напомним, цены на нефть взлетели до самого высокого уровня примерно за 13 месяцев. "Комментарии" узнали у экспертов, с чем это связано и как может отобразиться на Украине.

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