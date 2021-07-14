Нефть резко падает после достижения максимумов 2018 года: что произошло

Нефть снизилась после закрытия на самом высоком уровне с октября 2018 года, когда отраслевой отчет указал на дальнейшее сокращение запасов сырой нефти в США, что добавило признаков быстрого ужесточения глобального рынка. Об этом пишет Bloomberg.



Brent и WTI дешевеют после рекордного подорожания

Фьючерсы в Нью-Йорке торговались около 75 долл. за баррель после роста на 1,6% во вторник. В Американском институте нефти отмечают, что запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились более чем на 4 млн баррелей. Это будет восьмая еженедельная ничья подряд, самая продолжительная серия спадов с января 2018 года, если она будет подтверждена правительственными цифрами позже в среду.

Спрос на нефть в США взлетел до новых высот по мере того, как страна оправляется от пандемии, а потребление бензина и дизельного топлива возвращается к довирусному уровню. Всплеск потребления нефти для таких продуктов, как пластик, асфальт, смазочные материалы и другие промышленные потребности, также способствует восстановлению.

Нефть выросла более чем на 50% в этом году, поскольку внедрение вакцины повышает спрос в ключевых экономиках, таких как США, а Международное энергетическое агентство предупреждает, что рынок значительно ужесточится, если ОПЕК+ не разрешит противостояние и не поднимет добычу. Переговоры сорвались в начале этого месяца, и все более вероятно, что альянс не добавит больше поставок в августе, поскольку члены альянса сократят объемы поставок клиентам в следующем месяце.

Тупик ОПЕК+, а также возвращение COVID-19 во многих регионах, вызванное быстро распространяющимся дельта-вариантом, добавило неопределенности в краткосрочные перспективы на прошлой неделе. Сидней в среду продлил сроки локдауна в стране, поскольку самый густонаселенный город Австралии борется со вспышкой.

Фьючерсы West Texas Intermediate на август опустились на 0,3% – до 75,01 долл. за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,2% – до 76,32 долл. на бирже ICE Futures Europe после роста на 1,8% во вторник.

Однако рынок остается в бычьей структуре, хотя и несколько ослабел. Быстрый временной интервал для Brent составлял 78 центов за баррель в условиях отсталости, когда цены, близкие к датировке, стоят дороже, чем более поздние. Это сопоставимо с 88 центами неделей ранее.

Запасы бензина в США упали на 1,54 млн баррелей на прошлой неделе, в то время как запасы дистиллятов выросли на 3,7 млн баррелей, сообщает API. Согласно опросу Bloomberg перед данными Управления энергетической информации, общенациональные поставки сырой нефти, по прогнозам, упали на 4 миллиона баррелей на прошлой неделе.

Ранее "Комментарии" писали, что страны ОПЕК+ отменили запланированную на начало месяца встречу.

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