Нефть резко падает после достижения максимумов 2018 года: что произошло

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Татьяна Веремеева
Нефть снизилась после закрытия на самом высоком уровне с октября 2018 года,
когда отраслевой отчет указал на дальнейшее сокращение запасов сырой нефти в
США, что добавило признаков быстрого ужесточения глобального рынка. Об этом
пишет Bloomberg.
Brent и WTI дешевеют после рекордного подорожания
Фьючерсы в Нью-Йорке торговались около 75 долл. за баррель после роста на
1,6% во вторник. В Американском институте нефти отмечают, что запасы сырой
нефти на прошлой неделе сократились более чем на 4 млн баррелей. Это будет
восьмая еженедельная ничья подряд, самая продолжительная серия спадов с января
2018 года, если она будет подтверждена правительственными цифрами позже в
среду.
Спрос на нефть в США взлетел до новых высот по мере того, как страна
оправляется от пандемии, а потребление бензина и дизельного топлива
возвращается к довирусному уровню. Всплеск потребления нефти для таких
продуктов, как пластик, асфальт, смазочные материалы и другие промышленные
потребности, также способствует восстановлению.
Нефть выросла более чем на 50% в этом году, поскольку внедрение вакцины
повышает спрос в ключевых экономиках, таких как США, а Международное
энергетическое агентство предупреждает, что рынок значительно ужесточится, если
ОПЕК+ не разрешит противостояние и не поднимет добычу. Переговоры сорвались в
начале этого месяца, и все более вероятно, что альянс не добавит больше
поставок в августе, поскольку члены альянса сократят объемы поставок клиентам в
следующем месяце.
Тупик ОПЕК+, а также возвращение COVID-19 во многих регионах, вызванное быстро
распространяющимся дельта-вариантом, добавило неопределенности в краткосрочные
перспективы на прошлой неделе. Сидней в среду продлил сроки локдауна в стране,
поскольку самый густонаселенный город Австралии борется со вспышкой.
Фьючерсы West Texas Intermediate на август опустились на 0,3% – до 75,01
долл. за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,2% –
до 76,32 долл. на бирже ICE Futures Europe после роста на 1,8% во вторник.
Однако рынок остается в бычьей структуре, хотя и несколько ослабел. Быстрый
временной интервал для Brent составлял 78 центов за баррель в условиях
отсталости, когда цены, близкие к датировке, стоят дороже, чем более поздние.
Это сопоставимо с 88 центами неделей ранее.
Запасы бензина в США упали на 1,54 млн баррелей на прошлой неделе, в то
время как запасы дистиллятов выросли на 3,7 млн баррелей, сообщает API.
Согласно опросу Bloomberg перед данными Управления энергетической информации,
общенациональные поставки сырой нефти, по прогнозам, упали на 4 миллиона
баррелей на прошлой неделе.
Ранее "Комментарии" писали, что страны
ОПЕК+ отменили запланированную на начало месяца встречу.
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