Страны ОПЕК+ отменили встречу: как это отразится на ценах на нефть

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+) отменили запланированное на понедельник заседание, разрушив надежды на достижение соглашения об увеличении добычи для удовлетворения растущего мирового спроса на нефть. Об этом пишет CNN.



Встреча ОПЕК+ не состоялась

Цены на нефть выросли на новостях. Цена на нефть марки Brent, мировой эталон, которая в этом году выросла примерно на 50%, выросла еще на 1% – до 77 долл. за баррель. Новая дата встречи не была назначена после объявления об отмене заседания.

"Дата следующей встречи будет определена в надлежащее время", – говорится в официальном заявлении.

Цены на нефть в США поднялись выше 75 долл. за баррель в прошлый четверг, впервые почти за три года и сейчас торгуются вблизи 75,50 долл. Это замечательное восстановление по сравнению с апрелем 2020 года, когда нефть упала до отрицательных 40 долл. за баррель.

Отскок был частично обусловлен ростом спроса на бензин и авиатопливо по мере того, как ограничения на фоне пандемии коронавируса становятся слабее и все страны активно наращивают пассажиропоток.

Аналитики Уолл-стрит заявили, что только ОПЕК+ может прийти на помощь, закачав больше нефти для удовлетворения растущего спроса.

Тем не менее поставки сдерживаются из-за соглашения между ОПЕК и союзниками, включая Россию, группой, которая называется ОПЕК+. Партнеры лишь постепенно наращивали добычу, которую они агрессивно отодвинули на второй план во время прошлогоднего нефтяного краха.

ОАЭ, которые в последние годы вложили значительные средства в увеличение своей добычи, публично заявили, что базовый уровень, исходя из которого рассчитывается их доля сокращения добычи, слишком низок.

Министр энергетики ОАЭ Сухайль Аль Мазруи заявил в минувшие выходные, что нынешняя сделка не была справедливой, утверждая, что Эмираты были вынуждены упустить треть своей добычи, в то время как другим странам было разрешено прокачивать больше по сравнению с их максимальной производительностью.

В течение многих лет ОАЭ и Саудовская Аравия были близкими партнерами, образуя самый важный альянс в регионе и мощную силу в рамках ОПЕК. Саудовская Аравия является фактическим лидером ОПЕК, а ОАЭ были ее третьим по величине производителем в 2020 году.

Тем не менее, отношения между двумя странами в последнее время были напряженными, и аналитики заявили, что это может привести к нынешнему тупику ОПЕК. На самом деле, некоторые наблюдатели за ОПЕК видят риск того, что ОАЭ могут вообще покинуть картель.

Напомним, эксперт пояснил, что снижение цен на нефть для Украины как страны-импортера является положительным.

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