Новые дороги за счет «ковидного» фонда: рационально ли власть расходует средства

Деньги на строительство дорог, взятые из Фонда борьбы с коронавирусом – это "инвестиции в самих себя", уверяет глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Между тем, в адрес украинской власти звучат обвинения, что средства из указанного Фонда тратятся неэффективно и непрозрачно. "Комментарии" вместе с экспертами разобрались, есть ли почва для подобных утверждений: если да – реально ли привлечь виновных к ответственности, если нет – зачем они сделаны.

"Дороги стоить надо, но точно не сейчас"

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает, что было абсолютно нерационально, не понимая, как будет развиваться ситуация с вирусом, тратить огромные деньги из Covid-фонда на дороги.

"Речь идет о сумме в два раза большей, чем годом ранее. И это - при падении экономики. Такой подход не дает нужного эффекта, – поясняет Илья Несходовский. – На дороги идут сырьевые материалы. К тому же, человеческий ресурс занят небольшой, ведь строительство дорог стало боле технологичным, по сравнению с прошлым веком. Так что резкого увеличения занятности и ощутимого эффекта для экономики, которые нам обещала власть, мы не видим. Дороги стоить надо, но точно не сейчас".

К тому же, отмечает эксперт, деньги из Covid-фонда распределяются по отдельному положению – в обход системы ProZorro, что дает возможность устанавливать любую цену при недостаточной квалификационной проверке для участников тендера. Расследования уже показали, что стоимость отдельных материалов при постройке дорог значительно завышена.

"Можно ли привлечь виновных к ответственности? Я думаю, что нет. Наше законодательство прописано так, что позволяет прикрывать злоупотребления со стороны властьимущих", – говорит Илья Несходовский.

"При таких условиях за такие политические решения нужно нести ответственность"

Политический и бизнес консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко отмечает: "Строительство дорог, конечно, необходимо. Это очень важный вопрос, особенно для Украины. При этом не надо забывать, что в бюджетном процессе есть такое понятие как "целевое назначение средств". То есть - средства должны расходоваться именно по целевому назначению. Соответственно – деньги из Фонда по борьбе с коронавирусом и надо было пустить на борьбу с COVID-19".

Эксперт напоминает, что для строительства и ремонта дорог в первую очередь предназначен Дорожный фонд (ДФ).

"Он был создан еще в рамках предыдущих реформ. И предусматривает, что каждый автомобилист, покупая бензин или дизель, фактически оплачивает и долю в ДФ, – поясняет Александр Мусиенко. - А деньги из Covid-фонда - и нужно было направлять, в первую очередь, на борьбу с пандемией. А именно - на систему здравоохранения, на ремонты и строительство больниц, на повышение зарплат медикам, на закупку медицинского оборудования, препаратов и лекарств. Это то, чего сегодня не хватает. Люди массово лечатся за свой счет. При таких условиях за такие политические решения нужно нести ответственность. Но я сомневаюсь, что это произойдет".

"Тратить деньги во время рецессии экономики на строительство инфраструктуры - правильно"

По мнению эксперта по вопросам транспорта и дорожной сферы Владислава Притоманова, тратить деньги во время рецессии экономики на строительство инфраструктуры - правильное решение. Опыт США, Японии и многих мировых лидеров тому доказательство.

"Смысл заключается в том, чтобы дать денег украинским компаниям, сохранить/увеличить рабочие места, увеличить потребление и, в свою очередь, внутреннее производство, да еще и получить развитие инфраструктуры, которое необходимо для дальнейшего развития промышленности и торговли, – поясняет эксперт. – Проблема у нас, как всегда, с реализацией".

Деньги, поясняет Владислав Притоманов, должны остаться в Украине. Не уйти через оффшоры, лизинговые схемы на технику, закупки битума, добавок, строительных материалов за границу, а стать частью украинской экономики.

"Согласитесь, глупо отдавать украинские деньги во время кризиса за границу. Однако это и происходит, – подчеркивает эксперт. – Понять это можно из нескольких факторов".

Существование и победа картеля на большом строительстве – это уже факт, считает Владислав Притоманов. Соответственно, часть денег будет уходить на черный рынок и навсегда покидать Украину. Не будут же взятки держать в украинских банках…

"Во-вторых, – продолжает эксперт, – имеем завышение стоимости работ. Это даст меньше рабочих мест и меньше денег людям, оставив деньги самой компании, которая их в Украине тоже держать не будет. Третье – отсутствие контроля качества, (нет фактов смены подрядчиков), что не позволит получить желаемую инфраструктуру. Список можно продолжать".

Ситуацию, по словам эксперта, еще можно исправить. А именно:

– использовать технологии, позволяющие на 100% привлекать только украинские ресурсы для строительства;

– установить контроль за финансовыми потоками подрядчиков и предотвращать выход денег за границу;

– снизить стоимость закупок и привлекать региональных подрядчиков на генподряд;

– строго контролировать качество материалов и ход работ.

"И делать это нужно не через законопроект о локализации, а руками, в каждом отдельном случае и на каждом отдельном объекте, – уверен Александр Притоманов. – Управление государством в кризис - это не про издание законов и красивых бумажек с лозунгами. Это - кропотливая, сложная и опасная работа по очищению авгиевых конюшен".

Привлечь виновных не получится, считает эксперт. И поясняет: для этого нужны работающие системы судов и финансовых расследований. А их нет.

"Да и просто опыт показывает, что за бардак со строительством еще никого из реальных организаторов не посадили", – резюмирует Александр Притоманов.

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