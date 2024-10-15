Новые возможности в "Дія": как украинцы могут воспользоваться программой "Национальный кэшбек"

Украинские потребители теперь имеют возможность самостоятельно проверить, участвует ли товар в программе "Национальный кэшбек" благодаря новой функции в мобильном приложении "Дія". Эта инновация позволяет пользователям сканировать штрих-коды товаров и узнавать, начисляется ли кэшбек в размере 10% от стоимости покупки. О нововведениях сообщила Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Юлия Свириденко.

Приложение "Дія". Фото из открытых источников

Мы запустили сканер штрихкодов, чтобы украинцы могли удобно, в приложении "Дія" проверить, является ли товар украинским и действует ли на него кэшбек. Уже сейчас пользователям насчитали 90 млн. грн. кэшбека за покупку украинских товаров. Мы надеемся, что сканер поможет увеличить осведомленность украинцев о том, какие украинские производители представлены на рынке и мотивирует приобрести именно отечественное, — отметила Первая вице-премьер-министр Украины — Министерство экономики Юлия Свириденко.

Как работает новая функция в "Дія"

При проверке товара через сканер в "Дія"пользователь получит уведомление о том, товар ли:

участвует в программе "Национальный Кэшбэк";

не участвует в программе, хотя является украинским;

или произведен за границей.

С момента запуска программы "Национальный кэшбек" более 1,18 миллиона украинцев получили кэшбек на общую сумму 90 миллионов гривен. На сегодняшний день программой воспользовалось 1,9 миллиона человек, которые оформили 2,1 миллиона карточек, из которых 1,1 миллиона были активированы для получения выплат в "Дія".

Программа уже включает 267 тысяч украинских товаров от 1352 местных производителей. Основные торговые сети обозначают такие товары на своих полках, а на сайте программы можно проверить, участвует ли магазин в программе.

Как получить кэшбек

Подать заявку через сайт или приложение банка, участвующего в программе. Среди участников: ПриватБанк, Monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ и другие. Определить карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу данных о транзакциях. Открыть физическую или виртуальную карту для получения кэшбека. В "Дія"в разделе "Сервисы" выбрать карту "Национальный кэшбек" для выплат.

Дополнительная информация:

Кешбек в размере 10% начисляется на товары украинских производителей, участвующих в программе. Максимальная сумма кэшбека – до 3 тысяч гривен в месяц. Программа координируется Министерством экономики Украины вместе с рядом партнеров, включая международные платежные системы Mastercard и Visa.

Напомним, более 663 тысяч украинцев, которые присоединились к программе "Национальный кэшбек", уже видят свои начисления в приложении "Дія". Общая сумма кэшбека, начисленного за первые три недели тестирования, составляет 23,6 миллиона гривен.

