Новый рекорд во время войны: действительно ли в Украине стремительно выросло количество ФЛПов

Несмотря на полномасштабную войну, украинские продолжают открывать собственное дело. По данным Государственной службы статистики, полученным интернет-порталом "Комментарии" в ответ на журналистский запрос, количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в Украине продолжает стабильно расти.

Бизнес в Украине. Фото: из открытых источников

По состоянию на 1 января 2025 года в Украине было зарегистрировано 1707677 физических лиц-предпринимателей. Уже к 1 апреля 2026 года их количество достигло 1 801 587. Таким образом, только за 15 месяцев предпринимательский сектор пополнился 93 910 новыми ФЛПами, что соответствует приросту примерно 5,5%.

Рост наблюдался практически ежеквартально. Если в начале апреля 2025 года Госстат насчитывал 1,703 млн предпринимателей, то уже в начале июля их было более 1,734 млн, в октябре – почти 1,774 млн, а в начале 2026 количество ФЛП превысило 1,78 млн.

Одновременно увеличивалось и количество юридических лиц. За этот же период их количество возросло с 1525085 до 1563733, или почти на 39 тысяч предприятий.

В Госстате отмечают, что после изменений в законодательство ведомство возобновило регулярное обнародование статистики из Реестра респондентов статистических наблюдений, ограниченной после начала полномасштабного вторжения. Отныне информация о количестве зарегистрированных юридических лиц и ФЛП снова публикуется ежеквартально.

Данные Госстата свидетельствуют о том, что даже в условиях войны украинский бизнес демонстрирует способность адаптироваться к новым вызовам. Несмотря на риски безопасности, дефицит кадров и экономическую неопределенность, все больше граждан выбирают путь предпринимательства, который остается одним из драйверов экономической устойчивости страны.

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