Новий рекорд під час війни: чи справді в Україні стрімко зросла кількість ФОПів

Попри повномасштабну війну, українці продовжують відкривати власну справу. За даними Державної служби статистики, отриманими інтернет-порталом "Коментарі" у відповідь на журналістський запит, кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців (ФОП) в Україні продовжує стабільно зростати.

Бізнес в Україні. Фото: з відкритих джерел

Станом на 1 січня 2025 року в Україні було зареєстровано 1 707 677 фізичних осіб-підприємців. Уже на 1 квітня 2026 року їхня кількість досягла 1 801 587. Таким чином, лише за 15 місяців підприємницький сектор поповнився 93 910 новими ФОПами, що відповідає приросту приблизно 5,5%.

Зростання спостерігалося практично щокварталу. Якщо на початку квітня 2025 року Держстат нараховував 1,703 млн підприємців, то вже на початку липня їх було понад 1,734 млн, у жовтні – майже 1,774 млн, а на початку 2026 року кількість ФОП перевищила 1,78 млн.

Одночасно збільшувалася й кількість юридичних осіб. За цей самий період їхня кількість зросла з 1 525 085 до 1 563 733, або майже на 39 тисяч підприємств.

У Держстаті зазначають, що після змін до законодавства відомство відновило регулярне оприлюднення статистики з Реєстру респондентів статистичних спостережень, яка була обмежена після початку повномасштабного вторгнення. Відтепер інформація про кількість зареєстрованих юридичних осіб і ФОП знову публікується щокварталу.

Дані Держстату свідчать, що навіть в умовах війни український бізнес демонструє здатність адаптуватися до нових викликів. Попри безпекові ризики, дефіцит кадрів та економічну невизначеність, дедалі більше громадян обирають шлях підприємництва, що залишається одним із драйверів економічної стійкості країни.

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