Новый шаг навстречу украинскому бизнесу: что делает власть во время войны – и что важно сделать после

Во время очередного обращения президент Владимир Зеленский сообщил, что в целях стимулирования экономики Украины будет введено льготное кредитование для предпринимателей под 0% на время военного положения, масштабная дерегуляция, а также гарантирование 100% вкладов граждан. Эксперты проанализировали эти меры, а также рассказали изданию "Комментарии", какие облегчения для бизнеса стоило бы оставить и после войны.



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Украине необходима новая экономическая политика – современный вариант НЭПа

Руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин подчеркивает, что любая война означает существенные затраты государства.



"Это бюджетные ассигнования, которые сейчас покрываются за счет внешних заимствований, за счет золотовалютных резервов, других активов, привлекающихся с помощью облигаций (включая военные), тех или иных ранее сформированных фондов. При этом экономика должна работать. И во время войны тыл является не менее значимым фактором, приближающим ее завершение. Исходя из этого, принимаются соответствующие инициативы президентом и Кабмином. Инициативы непростые, но – необходимые в такое сложное время", – поясняет аналитик.

Очевидно, что для многих бизнесменов, предприятий, предпринимателей – сейчас сложилась тяжелая ситуация. Многие мужчины были мобилизованы, кто-то сам вступил в ряды территориальной обороны.



"Огромное количество предприятий нуждается в рабочей силе, в человеческих ресурсах. И в денежных ресурсах, которые как раз таки обозначены в новом обращении президента. Это и возможность взять кредит до 60 млн грн под нулевую ставку на время военного положения плюс 1 месяц после войны. Это и заверения, что дальше будет минимальная ставка – 5%", – отмечает Андрей Шевчишин.

По его словам, важно, чтобы дальше украинская экономика получала аналогичные месседжи – для восстановления, для развития, для роста.



"После таких потрясений экономика, при правильном подходе, демонстрирует мощный рост. Так было, к примеру, после красного террора, после гражданской войны в 20-х годах прошлого века, во времена НЭПа. Особенно активно тогда эти процессы проходили в Украине, – рассказывает Андрей Шевчишин. – И сейчас нам необходима новая экономическая политика – современный вариант НЭПа. И, конечно, важна значительная помощь зарубежных партнеров в восстановлении инфраструктуры, гражданских, военных, промышленных объектов. Правительство должно готовить соответствующие программы. И шагами, которые делаются уже сейчас, создается базис для восстановления и развития украинской экономики после войны".

Важно, чтобы НБУ обновил учетную ставку в сторону максимального понижения

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассуждает так:

"Понятно, что экономика военного положения – совсем иная, нежели в мирное время. И государство должно максимально облегчать работу бизнеса, который продолжает оставаться в строю. Формы поддержки могут быть разными. Поддерживать следует не только бизнес, но и всех граждан Украины. Так что любые инициативы по снижению налогов, снижение кредитных ставок можно только приветствовать. Хорошо бы часть этих благоприятных условий оставить и после победы – в мирное время".

В частности, поясняет эксперт, кредитные ставки в Украине давно нужно привести к среднеевропейским, чтобы наш бизнес имел возможность конкурировать с мировыми производителями.



"Но для этого надо, чтобы НБУ, наконец, обновил учетную ставку в сторону максимального понижения, – уверен Андрей Новак. – Так сделали почти все страны с начала ковидного периода – как ответ на экономический кризис в связи с ковидными ограничениями. А наш Нацбанк делал прямо противоположные, поэтапно подняв учетную ставку с 6% до 10%".

В других направлениях, по мнению эксперта, тоже надо будет искать другие подходы – налоговые, бюджетные, таможенные. Но об этом уже можно будет говорить после победного для нас завершения войны, резюмирует Андрей Новак.

Как сообщал портал, эксперты оценили подписанный президентом закон о легализации виртуальных активов в Украине:



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