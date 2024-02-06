О чем говорят заявления Зеленского: на какие вопросы бизнес ждет ответы от власти

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планируется разработать новый справедливый механизм бронирования работников предприятий, подлежащих военному призыву. Он также уверяет, что сейчас один из топовых приоритетов нашего государства – дать максимум возможностей предпринимателям работать ради экономического роста и создания рабочих мест. И призывает создать "прозрачные, чистые, законные отношения между государственными институтами и бизнесом", чтоб последний работал в легальном поле. Как оцениваете подобные заявления? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Бизнес в Украине. Фото: из открытых источников

Круто, что президент понимает важность эффективной работы экономики

Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club, руководитель Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк поделилась таким комментарием:

"Очень важно, чтоб работало "бронирование" работников, особенно в критической инфраструктуре (безопасность, транспорт, энергетика, еда, здоровье). Кроме того, "бронь" нужна тем, кто позволяет работать украинской экономике, а также волонтерам. По крайней мере, имеющим наибольший кредит доверия у международных доноров – и способных привозить всё, необходимое, на передовую. Но, к сожалению, нередки случаи, что пока сотрудник ждет получения "брони", его могут забрать в ВСУ. Есть и определенные злоупотребления. Потому необходимы прозрачные правила и разумный баланс. Должна быть четкая, понятая модель: что мы делаем, как и почему".

Социально ответственный бизнес, кроме того, что платит налоги, должен еще находить ресурсы – и волонтерить для ВСУ, уверена бизнесвумен.

"Круто, что президент об этом говорит. Что понимает, как необходимость пополнения на фронте, так и важность эффективной работы экономики. И тут следует делать акценты, чтоб везде работали профессионалы. С максимально инновационными подходами, включая искусственный интеллект. Вопросы дронов, РЭБ, спецтехники должны выходить на первый план. А людей – беречь", – подчеркивает Анна Крысюк.

И конечно, отмечает она, должна быть ставка на профессиональные навыки. Где тот или иной человек принесет больше пользы для приближения общей победы.

У людей должен быть выбор: работать в частной структуре, государственном секторе – либо идти воевать

Экономист, глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич акцентирует, что бизнес, как, в принципе, все украинцы, хотел бы от власти четких, справедливых правил.

"Предприниматели как люди, наполняющие бюджет, хотят в ответ видеть государство с понятным функционалом. С профессиональными политиками, чиновниками, законодателями, ответственными силовиками. С пониманием, действительно ли все военные – воюют, а не пакуют в ВСУ, как сотрудники ТЦК, "токаря, пекаря и лекаря". У нас огромная когорта госчиновников, социальных бюджетников. В силовых структурах, правоохранительных органах, спецслужбах и так далее. Все госчиновики, принося присягу, обещали служить. Сейчас – самое время! Логично, чтоб эти люди, которые жили и живут за счет наших налогов, пошли служить и защищать. Хотя бы мужчины! Их функционал вполне могли бы заместить женщины", – считает эксперт.

Он хотел бы услышать ответы на ряд вопросов.

Действительно ли такие структуры как СБУ, полиция, ГБР, НАБУ, САП иже с ними заняты своим делом? Относится ли к нему прослушка журналистов, активистов, слежка за ними и так далее? Может, им следовало бы показать себя на передовой? Не на третьей линии, давая из штабов указания обычным работягам, за счет которых существовали и существуют, а – в окопах.

"Предприниматели хотели бы услышать ответы на эти вопросы. Это было бы справедливо. Получи мы такие ответы, нам легче было бы понять, что в связи с войной мы должны нести дополнительную финансовую нагрузку. Распределяя ее среди наемных работников, которых "бронируем". Арифметика тут простая. У нас официально более двух миллионов субъектов хозяйствования. С нанятыми работниками – около 10 миллионов. Допустим, мы "бронируем" каждое рабочее место, внося за него дополнительно 5 тыс грн ежемесячно в виде, к примеру, налога на борьбу с российской агрессией. Так мы ежемесячно получим достаточно весомый бюджет, который позволит выплачивать 500 тысячам военных по 100 тысяч грн. Вот вам и понятное участие бизнеса в процессах мобилизации", – подчеркивает Сергей Доротич.

Он уверен, что у людей должен быть выбор: работать в частной структуре, государственном секторе – либо идти воевать.

"Я считаю, что "бронирование" должно распространяться как на мужчин, так и на женщин. А то у нас как-то двойные стандарты. Есть рабочее место — и бронировать надо именно его, не зависим от пола. Есть "бронь", за нее ежемесячно платиться 5 тыс. А на эти средства ищут добровольцев, которые получают зарплату как военные. Мало 100 тысяч? Значит, обговариваем в обществе новые зарплаты военным и "ставку" за "бронь". И вербуем наемников даже на внешних рынках. Это было бы логично. Воевать должны профессионалы, равно как поддерживать экономику. Власти просто давно пора говорить правду. И нести за свои слова ответственность в части последовательности", – констатирует эксперт.

Нужны реальные дела

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин рассуждает так:

и кейс Мазепы ), не борется с коррупцией и расхищением бюджета, то ожидать встречных шагов от бизнеса не приходиться". "Когда государство ведет себя непоследовательно (отменяет военную налоговую реформу, чего обещало не делать), наращивает налоговое и административное давление (вспоминаем убийственную Национальную стратегию доходов до 2030 года

По словам эксперта, прогресс в таком тонком деле как доверие – это двухстороннее движение, где государство должно показывать пример.

"А оно этого категорически не делает, – подчеркивает Вячеслав Черкашин. – Имитации уже никого не введут в заблуждение. Нужны реальные дела".

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