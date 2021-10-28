О возможных отключениях тепла школам и больницам - Денис Шмигаль

Агентство "Укринформ" сообщило о позиции Правительства по поводу газо- и теплоснабжения объектов социальной сферы.

Денис Шмигаль на заседании правительства - фото пресс-службы

Денис Шмигаль, Премьер-министр Украины, во время заседания Правительства заявил, что больницам и школам запрещено отключать отопление и газ до весны 2022 г. Это означает, что также не будет прекращаться подача "голубого топлива" в газоснабжающие компании, обеспечивающие эти услуги в социальной сфере. Глава правительства утверждает, что у страны достаточно ресурсов, чтобы успешно пережить мировой кризис энергетической сферы.

Отопление уже подключено к 70% жилых домов Украины. Показатель достигнет 100% уже в начале ноября, отмечает чиновник. Цена на газ, который будет поставляться населению, не будет меняться в течение всего отопительного сезона. Это стало возможным благодаря использованию нового инструмента – Балансирующей группы НАК "Нафтогаз Украины", в которую вошли большинство компаний, поставляющих газ населению. Граждане будут получать газ по фиксированной цене – 7,96 грн./м3, организации бюджетной сферы – за 13,7 грн./м3, теплокоммунэнерго – 7,42 грн./м3 (в пределах трехлетнего контракта). Газоснабжающие компании в регионах установили для населения еще более низкие цены. К примеру, ООО "Энерджи Трейд Груп", зарегистрированное в городе Киев, будет предлагать голубое топливо за 7,799 грн./м3. Более низкая стоимость также у некоторых региональных поставщиков — коммунальных предприятий "Луцкводоканал", "ЧеркассыГазСбыт", "УманьГазСбыт".

Издание "Комментарии" напоминает, что на некоторых украинских теплостанциях заканчиваются запасы угля. Уже остановилась Славянская ТЭС, низкие запасы — на ТЭС в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой областях. Материал об этом можно прочитать по ссылке.

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