logo
Русский Українська

BTC/USD

35624.39

ETH/USD

2180.59

LTC/USD

144.68

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес экономика Обещанное на 1 июля повышение пенсий перенесли: кто не получит надбавку
commentss НОВОСТИ Все новости

Обещанное на 1 июля повышение пенсий перенесли: кто не получит надбавку

Повышение выплат переносят из-за нехватки в бюджете

сегодня, 13:17
Автор:

Елизавета Черных

Повышение пенсионных выплат гражданам, достигшим 75 лет, перенесли на 1 октября 2021 года. Ранее оно было анонсировано на 1 июля. Об этом сообщила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, пишет информационное агентство "УНИАН" со ссылкой на сюжет ТСН. 

Обещанное на 1 июля повышение пенсий перенесли: кто не получит надбавку

Обещанное на 1 июля повышение пенсий перенесли - фото из открытых источников

Со слов министра, обещанные выплаты в дополнительные 400 гривен пенсионерам возрастом свыше 75 лет, переносят в связи с нехваткой финансов в государственном бюджете.

"Мы перенесли. Тогда у нас недостаточно было немножечко ресурса. Главное было — сделать индексацию пенсий с марта. То есть ресурс так был посчитан, что мы перенесли на 1 октября программу "75 плюс". По 400 гривен все получат и будут получать ежемесячно", — отметила Марина Лазебная. 

Глава Минсоцполитики также подчеркнула, что в 2022 году эти 400 гривен 75-летним пенсионерам будут подлежать перерасчету. 

Напомним, что ранее Марина Лазебная заявляла о том, что жители отдельных районов Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО) начиная с 2014-го года не получили, как минимум, 900 млрд гривен пенсионных выплат. До войны в этих областях было 1278 тысяч пенсионеров.

Ранее портал "Комментарии" писал, что среди народных депутатов продолжается дискуссия о накопительном пенсионном обеспечении, которое пытается внедрить Кабинет министров Украины. Об этом рассказала народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук. Украине нужна реформа пенсионной системы и механизмы накопления денег, но они не должны обременять ни граждан, ни предпринимателей дополнительными налогами, считает народный депутат.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/economics/finance/dlya-pensionerov-75-ne-hvatilo-deneg-minsocpolitiki-pereneslo-obeshchannoe-na-1-iyulya-povyshenie-pensiy-novosti-ukraina-11466226.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ