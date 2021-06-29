Обещанное на 1 июля повышение пенсий перенесли: кто не получит надбавку

BTC/USD
35624.39
ETH/USD
2180.59
LTC/USD
144.68
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
32.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Повышение пенсионных выплат гражданам, достигшим 75 лет, перенесли на 1 октября 2021 года. Ранее оно было анонсировано на 1 июля. Об этом сообщила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, пишет информационное агентство "УНИАН" со ссылкой на сюжет ТСН.
Обещанное на 1 июля повышение пенсий перенесли - фото из открытых источников
Со слов министра, обещанные выплаты в дополнительные 400 гривен пенсионерам возрастом свыше 75 лет, переносят в связи с нехваткой финансов в государственном бюджете.
Глава Минсоцполитики также подчеркнула, что в 2022 году эти 400 гривен 75-летним пенсионерам будут подлежать перерасчету.
Напомним, что ранее Марина Лазебная заявляла о том, что жители отдельных районов Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО) начиная с 2014-го года не получили, как минимум, 900 млрд гривен пенсионных выплат. До войны в этих областях было 1278 тысяч пенсионеров.
Ранее портал "Комментарии" писал, что среди народных депутатов продолжается дискуссия о накопительном пенсионном обеспечении, которое пытается внедрить Кабинет министров Украины. Об этом рассказала народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук. Украине нужна реформа пенсионной системы и механизмы накопления денег, но они не должны обременять ни граждан, ни предпринимателей дополнительными налогами, считает народный депутат.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости