Обещанное на 1 июля повышение пенсий перенесли: кто не получит надбавку

Повышение пенсионных выплат гражданам, достигшим 75 лет, перенесли на 1 октября 2021 года. Ранее оно было анонсировано на 1 июля. Об этом сообщила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, пишет информационное агентство "УНИАН" со ссылкой на сюжет ТСН.

Обещанное на 1 июля повышение пенсий перенесли - фото из открытых источников

Со слов министра, обещанные выплаты в дополнительные 400 гривен пенсионерам возрастом свыше 75 лет, переносят в связи с нехваткой финансов в государственном бюджете.

"Мы перенесли. Тогда у нас недостаточно было немножечко ресурса. Главное было — сделать индексацию пенсий с марта. То есть ресурс так был посчитан, что мы перенесли на 1 октября программу "75 плюс". По 400 гривен все получат и будут получать ежемесячно", — отметила Марина Лазебная.

Глава Минсоцполитики также подчеркнула, что в 2022 году эти 400 гривен 75-летним пенсионерам будут подлежать перерасчету.

Напомним, что ранее Марина Лазебная заявляла о том, что жители отдельных районов Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО) начиная с 2014-го года не получили, как минимум, 900 млрд гривен пенсионных выплат. До войны в этих областях было 1278 тысяч пенсионеров.

Ранее портал "Комментарии" писал, что среди народных депутатов продолжается дискуссия о накопительном пенсионном обеспечении, которое пытается внедрить Кабинет министров Украины. Об этом рассказала народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук. Украине нужна реформа пенсионной системы и механизмы накопления денег, но они не должны обременять ни граждан, ни предпринимателей дополнительными налогами, считает народный депутат.

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