Очередной долг Евросоюзу: нужны ли Украине деньги Запада под новые и новые условия

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Таисия Ерохина
Верховная Рада Украины в ходе внеочередного заседания 25
августа ратифицировала меморандум с Европейским Союзом о получении Украиной
макрофинансовой помощи в сумме до 1,2 млрд евро. Пока получим половину.
Условиями получения, среди прочего, являются обязательства обеспечить
прозрачность медицинских закупок, провести налоговую и таможенную реформу,
усилить независимость судебной системы, системы госуправления и
антикоррупционных органов, прокуратуры, а также создать прозрачные условия и
честную конкуренцию на рынке газа в Украине. "Комментарии" узнали у экспертов,
какие из этих условий власть может выполнить, а какие – нет, и почему, а также –
нужны ли нам деньги Запада под новые и новые условия.
По мнению политического эксперта Олега Петровца, всё зависит
от сроков, в течение которых следует выполнить условия для получения кредита.
"Если учесть, что с приходом новой власти ВР начала работать
в турборежиме, то вряд ли можно ожидать глубинных и качественных изменений по
ключевым вопросам, – уверен политэксперт. – Например, проведения налоговой и
таможенной реформы в этом году ожидать точно не стоит. Это требует огромных
финансовых затрат, а также радикальных изменений в концепции таможенной системы
- её диджитализации и автоматизации. К тому же, в год пандемии коронавируса
нецелесообразно создавать дополнительную нагрузку на бизнес и
налогоплательщиков".
Если же говорить о независимости судебной системы и
антикоррупционных органов - то здесь, считает Олег Петровец, позитивные
изменения возможны, однако поверхностны.
"Делаю ставку на то, что осенью премьер-министром назначат
Саакашвили. А вместе с этим назначением начнется первый этап работы с новой
концепцией судебной реформы, которую недавно презентовал Михо. Это как раз одно
из тех условий, которое может реализовать власть до конца текущего года", –
говорит политэксперт.
Политический аналитик Максим Маньковский отмечает: "Уже очень
хорошо, что мы всё меньше дискутируем о том, нужна ли вообще стране финансовая
помощь наших западных партнеров. Всё больше людей понимают, что поле для
маневра у нас очень ограничено".
Можно конечно остаться бедной, но гордой страной и
отказаться от помощи. При этом начать печатать лишние деньги, для того чтобы
закрыть дыру в бюджете, тем самым раскачивая маховик инфляции и дальше – со
всеми последствиями для экономики. А можно пойти на условия кредиторов и взять
деньги, увеличив сумму государственного долга, понимая, что отдавать будут
следующие поколения украинцев, подчеркивает аналитик.
"Понятно, что оба варианта отличаются только тем, что второй
плохой, а первый очень плохой, – считает Максим Маньковский. – Вчера ВР пошла
по второму варианту, согласившись на условия кредиторов начать реформы, без
реализации которых ни один нормальный инвестор, в здравом уме и памяти, не
будет вкладывать деньги в нашу страну".
При этом очень печально, по словам аналитика, что власти,
пришедшей на волне обещаний типа "новые лица", "новая политика", нужно давать
еще и пинка, чтобы она начинала реальные реформы.
"С чем первым сталкивается инвестор, когда начинает бизнес в
Украине? Правильно, с налоговой и таможней. Эти две службы, это некий "спрут",
с которым борются "успешно" все наши чиновники на протяжении 29 лет
независимости, – подчеркивает Максим Маньковский. – Куда делись прозрачные
конкурсы для отбора руководителей этих служб? Сейчас очередная группа
выторговала хлебное место во главе таможни – и уже расставляет своих людей на
потоки. Судебная система и ее реформа – это вообще как метро на Троещину: можно
обещать вечно, при этом никто не верит, что это будет. И так можно идти по
каждому пункту меморандума".
Правда, отмечает эксперт, в вопросе рынке газа,
действительно заметно продвижение, поэтому один из пунктов можно записать в
актив.
"Но в целом, на данный момент можно констатировать факт, что
клептократы (от др.-греч. κλέπτειν
"воровать" + κράτος "господство, власть"; буквально "власть воров" - ред.) уже
встают в полный рост. Поэтому остается только надежда, что Европа ни в коем
случае не отвернется от нас. А у наших политиканов появится понимание, что на
одних лозунгах и красивых музыкальных шоу долго выезжать не получится", –
резюмирует Максим Маньковский.
Координатор проекта ГУрУ (Громадський Уряд України) Павел
Себастьянович напоминает, что после Майдана во всех меморандумах с МВФ и ЕС нам
дают какие-то задания в обмен на предоставляемые деньги.
"И тут вопрос – нужны или нет нам их деньги? Убежден,
что у нас, несмотря на массовое разворовывание, имеется огромное количество
ресурсов, которые не освоены и не выведены в легальное поле. И мы можем
обойтись без денег коллективного Запада, – говорит Павел Себастьянович. – Но
правительство постоянно берет деньги в долг. Под определенные обязательства".
В итоге, отмечает эксперт, мы продолжаем закупать
фармакологию на Западе, а в набсоветах наших компаний продолжает заседать
чужеродный топ-менджемент, получая огромные зарплаты и не отчитываясь о своей
деятельности. Существуя отдельно от всей страны.
"И эти "реформы" Запад хочет продолжать, – подчеркивает
Павел Себастьянович. – Равно как получить возможность участвовать в ряде других
назначений. Но они словно не понимаю, что у нас в этих отборах участвует
криминалитет, который тесно сросся в Украине с судебной и правоохранительной
системой. Я – за то, чтобы у нас были честные суды, исполнительные службы. Но
сперва нужно навести институционный порядок. Чего никто пока не может, потому
что это спрут на всю страну - монополизированные криминальные
псевдоправоохранительные, псевдосудебные структуры. И никто за нас эти авгиевы
конюшни не расчистит".
А потому, уверен эксперт, влезать сейчас в очередные долги
под новые обязательства – это еще больше ослаблять Украину, продолжая сдавать
зарубежью наши предприятия.
"При этом, – отмечает Павел Себастьянович, – мы не видим
развития ни добычи газа, ни с перевозок УЗ, ни появления новых мощностей. Некие
финансисты просто рассматривают происходящее как действующий актив, на котором
можно зарабатывать. И обслуживают частные интересы, но точно не интересы
государства Украина".
Ранее эксперты рассказали, каковы могут
быть последствия новых кредитов Украины, с помощью которых правительство
хочет покрывать дефицит бюджета.
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