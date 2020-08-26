Очередной долг Евросоюзу: нужны ли Украине деньги Запада под новые и новые условия

Верховная Рада Украины в ходе внеочередного заседания 25 августа ратифицировала меморандум с Европейским Союзом о получении Украиной макрофинансовой помощи в сумме до 1,2 млрд евро. Пока получим половину. Условиями получения, среди прочего, являются обязательства обеспечить прозрачность медицинских закупок, провести налоговую и таможенную реформу, усилить независимость судебной системы, системы госуправления и антикоррупционных органов, прокуратуры, а также создать прозрачные условия и честную конкуренцию на рынке газа в Украине. "Комментарии" узнали у экспертов, какие из этих условий власть может выполнить, а какие – нет, и почему, а также – нужны ли нам деньги Запада под новые и новые условия.

"Проведения налоговой и таможенной реформы в этом году ожидать точно не стоит"

По мнению политического эксперта Олега Петровца, всё зависит от сроков, в течение которых следует выполнить условия для получения кредита.

"Если учесть, что с приходом новой власти ВР начала работать в турборежиме, то вряд ли можно ожидать глубинных и качественных изменений по ключевым вопросам, – уверен политэксперт. – Например, проведения налоговой и таможенной реформы в этом году ожидать точно не стоит. Это требует огромных финансовых затрат, а также радикальных изменений в концепции таможенной системы - её диджитализации и автоматизации. К тому же, в год пандемии коронавируса нецелесообразно создавать дополнительную нагрузку на бизнес и налогоплательщиков".

Если же говорить о независимости судебной системы и антикоррупционных органов - то здесь, считает Олег Петровец, позитивные изменения возможны, однако поверхностны.

"Делаю ставку на то, что осенью премьер-министром назначат Саакашвили. А вместе с этим назначением начнется первый этап работы с новой концепцией судебной реформы, которую недавно презентовал Михо. Это как раз одно из тех условий, которое может реализовать власть до конца текущего года", – говорит политэксперт.

"Остается только надежда, что Европа ни в коем случае не отвернется от нас"

Политический аналитик Максим Маньковский отмечает: "Уже очень хорошо, что мы всё меньше дискутируем о том, нужна ли вообще стране финансовая помощь наших западных партнеров. Всё больше людей понимают, что поле для маневра у нас очень ограничено".

Можно конечно остаться бедной, но гордой страной и отказаться от помощи. При этом начать печатать лишние деньги, для того чтобы закрыть дыру в бюджете, тем самым раскачивая маховик инфляции и дальше – со всеми последствиями для экономики. А можно пойти на условия кредиторов и взять деньги, увеличив сумму государственного долга, понимая, что отдавать будут следующие поколения украинцев, подчеркивает аналитик.

"Понятно, что оба варианта отличаются только тем, что второй плохой, а первый очень плохой, – считает Максим Маньковский. – Вчера ВР пошла по второму варианту, согласившись на условия кредиторов начать реформы, без реализации которых ни один нормальный инвестор, в здравом уме и памяти, не будет вкладывать деньги в нашу страну".

При этом очень печально, по словам аналитика, что власти, пришедшей на волне обещаний типа "новые лица", "новая политика", нужно давать еще и пинка, чтобы она начинала реальные реформы.

"С чем первым сталкивается инвестор, когда начинает бизнес в Украине? Правильно, с налоговой и таможней. Эти две службы, это некий "спрут", с которым борются "успешно" все наши чиновники на протяжении 29 лет независимости, – подчеркивает Максим Маньковский. – Куда делись прозрачные конкурсы для отбора руководителей этих служб? Сейчас очередная группа выторговала хлебное место во главе таможни – и уже расставляет своих людей на потоки. Судебная система и ее реформа – это вообще как метро на Троещину: можно обещать вечно, при этом никто не верит, что это будет. И так можно идти по каждому пункту меморандума".

Правда, отмечает эксперт, в вопросе рынке газа, действительно заметно продвижение, поэтому один из пунктов можно записать в актив.

"Но в целом, на данный момент можно констатировать факт, что клептократы (от др.-греч. κλέπτειν "воровать" + κράτος "господство, власть"; буквально "власть воров" - ред.) уже встают в полный рост. Поэтому остается только надежда, что Европа ни в коем случае не отвернется от нас. А у наших политиканов появится понимание, что на одних лозунгах и красивых музыкальных шоу долго выезжать не получится", – резюмирует Максим Маньковский.

"Мы можем обойтись без денег коллективного Запада"

Координатор проекта ГУрУ (Громадський Уряд України) Павел Себастьянович напоминает, что после Майдана во всех меморандумах с МВФ и ЕС нам дают какие-то задания в обмен на предоставляемые деньги.

"И тут вопрос – нужны или нет нам их деньги? Убежден, что у нас, несмотря на массовое разворовывание, имеется огромное количество ресурсов, которые не освоены и не выведены в легальное поле. И мы можем обойтись без денег коллективного Запада, – говорит Павел Себастьянович. – Но правительство постоянно берет деньги в долг. Под определенные обязательства".

В итоге, отмечает эксперт, мы продолжаем закупать фармакологию на Западе, а в набсоветах наших компаний продолжает заседать чужеродный топ-менджемент, получая огромные зарплаты и не отчитываясь о своей деятельности. Существуя отдельно от всей страны.

"И эти "реформы" Запад хочет продолжать, – подчеркивает Павел Себастьянович. – Равно как получить возможность участвовать в ряде других назначений. Но они словно не понимаю, что у нас в этих отборах участвует криминалитет, который тесно сросся в Украине с судебной и правоохранительной системой. Я – за то, чтобы у нас были честные суды, исполнительные службы. Но сперва нужно навести институционный порядок. Чего никто пока не может, потому что это спрут на всю страну - монополизированные криминальные псевдоправоохранительные, псевдосудебные структуры. И никто за нас эти авгиевы конюшни не расчистит".

А потому, уверен эксперт, влезать сейчас в очередные долги под новые обязательства – это еще больше ослаблять Украину, продолжая сдавать зарубежью наши предприятия.

"При этом, – отмечает Павел Себастьянович, – мы не видим развития ни добычи газа, ни с перевозок УЗ, ни появления новых мощностей. Некие финансисты просто рассматривают происходящее как действующий актив, на котором можно зарабатывать. И обслуживают частные интересы, но точно не интересы государства Украина".

Ранее эксперты рассказали, каковы могут быть последствия новых кредитов Украины, с помощью которых правительство хочет покрывать дефицит бюджета.

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