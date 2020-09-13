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Главная Новости Бизнес экономика Офис генпрокурора сообщил о колоссальных потерях бюджета Украины после аннексии Крыма
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Офис генпрокурора сообщил о колоссальных потерях бюджета Украины после аннексии Крыма

Согласно предварительным подсчетам, Украина вместе с временной потерей полуострова безвозвратно утратила триллион гривен

сегодня, 18:41
Автор:

Екатерина Белоброва

Общие финансовые убытки, которые понесла украинская сторона после насильственного присоединения Крыма к России составляют триллион гривен. Об этом сообщил заместитель главы Офиса генерального прокурора Гюндуз Мамедов в эфире "Радио Свободы".

Офис генпрокурора сообщил о колоссальных потерях бюджета Украины после аннексии Крыма

Как отметил чиновник, это почти четверть внутреннего валового продукта Украины, общая сумма которого, по оценкам 2019 года, исчисляется 3,97 трлн грн.

Мамедов уточнил, что оценка в 1 трлн гривен не является окончательной, поскольку агрессия России в Украине продолжается. Такую сумму установили на основании предварительных данных материалов уголовных производств, открыл Офис генпрокурора  Речь идет о производстве в резонансных делах, например захвата Крыма и развязывания войны в Донбассе, взятие в плен украинских моряков в Керченском проливе, дело рейса MH17, Иловайская и Дебальцевская трагедии и тому подобное.

В общем подчиненный заместителю генпрокурора департамент по надзору за расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, расследует почти 200 таких уголовных производств.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН прогнозируют потери для мировой экономики от пандемии. Отмечается, что несмотря на то, что правительства обещали социальные программы для оказания помощи, беднейшие люди в мире часто оказываются исключенными, потому что у них нет цифровой грамотности или доступа в интернет.


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