Офис генпрокурора сообщил о колоссальных потерях бюджета Украины после аннексии Крыма

Общие финансовые убытки, которые понесла украинская сторона после насильственного присоединения Крыма к России составляют триллион гривен. Об этом сообщил заместитель главы Офиса генерального прокурора Гюндуз Мамедов в эфире "Радио Свободы".

Как отметил чиновник, это почти четверть внутреннего валового продукта Украины, общая сумма которого, по оценкам 2019 года, исчисляется 3,97 трлн грн.

Мамедов уточнил, что оценка в 1 трлн гривен не является окончательной, поскольку агрессия России в Украине продолжается. Такую сумму установили на основании предварительных данных материалов уголовных производств, открыл Офис генпрокурора Речь идет о производстве в резонансных делах, например захвата Крыма и развязывания войны в Донбассе, взятие в плен украинских моряков в Керченском проливе, дело рейса MH17, Иловайская и Дебальцевская трагедии и тому подобное.

В общем подчиненный заместителю генпрокурора департамент по надзору за расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, расследует почти 200 таких уголовных производств.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН прогнозируют потери для мировой экономики от пандемии. Отмечается, что несмотря на то, что правительства обещали социальные программы для оказания помощи, беднейшие люди в мире часто оказываются исключенными, потому что у них нет цифровой грамотности или доступа в интернет.

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