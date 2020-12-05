ОПЕК и Россия пришли к новому соглашению по нефти

Организация стран-экспортеров нефти заявила, что существующие ограничения добычи будут немного ослаблены с 1 января членами альянса ОПЕК+. Сообщается, что нефтедобывающие страны планируют нарастить добычу на 0,5 млн баррелей в сутки. Об этом пишет CNN.



ОПЕК

Трейдеры ожидали, что альянс между ОПЕК и другими крупными производителями согласится продлить существующие сокращения на три месяца. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 27% в ноябре – до самого высокого уровня с марта, чему способствовали разработки вакцины против коронавируса.

Первоначально планировалось, что ОПЕК и ее союзники, включая Россию и Мексику, соберутся во вторник, но встречу отложили, поскольку члены ОПЕК встретились в частном порядке, чтобы договориться о том, что делать дальше.

Альянс производителей нефти сократил добычу в мае и июне на 9,7 млн баррелей в день, что составляет около 10% мирового производства, после того как локдауны по всему миру подавили спрос и отправили цену на нефть марки Brent ниже 20 долларов за баррель в апреле. Эти ограничения были ослаблены в августе, и группа планировала увеличить поставки еще на 2 миллиона баррелей в день с января.

Но вторая волна блокировок в некоторых частях Европы и США нанесла новый удар по спросу, снова сбив цены на нефть и побудив производителей и Международное энергетическое агентство сократить прогнозы спроса на этот год и начало 2021 года.

Многообещающие новости о разработке нескольких вакцин привели к росту цен на нефть в последние недели, поскольку трейдеры сделали ставку на то, что вакцина подстегнет экономическую активность и побудит вернуться к путешествиям. Увеличение спроса на нефть в Азии и ослабление политической неопределенности в Соединенных Штатах также помогли повысить настроения.

Но в краткосрочной перспективе ситуация остается принципиально неблагоприятной для цен на нефть, учитывая сохраняющийся переизбыток предложения и слабый мировой спрос. Цены останутся на текущем уровне до тех пор, пока самолеты, поезда и автомобили не начнут курсировать снова с большей частотой, подытожил главный стратег по глобальным рынкам Axi Стивен Иннес.

Ранее "Комментарии" писали, что мировой рынок нефти стабилизировался.

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