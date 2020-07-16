ОПЕК+ увеличил нефтедобычу: цена на ископаемое заметно упала

После того как страны по экспорту нефти договорились об увеличении ее добычи, к четвергу стоимость "черного золота" упала и колеблется в диапазоне 40-45 долл США за баррель. Об этом сообщает издание The Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 0,71% до 43,48 долларов за баррель к 13:00 по киевскому времени, нефть WTI снизилась на 1,09% до 40,75 долларов за баррель. Оба контракта выросли на 2% днем ранее после резкого падения запасов нефти в США.

"На рынке нефти все нормализуется", - сказал Норберт Рюккер, глава отдела экономических исследований в Julius Baer.

Ожидается, что цены на нефть останутся ограниченными, поскольку увеличение спроса из стран ОПЕК+, вероятно, будет поглощено восстановлением спроса, сказал Цутому Косуге, президент исследовательской компании Marketedge Co.

"Я ожидаю, что в следующем месяце Brent будет придерживаться жесткого диапазона между 40,50- 46,50 долларов", - заявил он, добавив, что рост напряженности в отношениях между Китаем и США может повлиять на настроения на рынке.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что страны ОПЕК+ приняли решение, что нужно снизить сокращение добычи нефти, что могло сильно ударить по мировой экономике.





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