ОПЕК+ увеличит добычу нефти: что будет с ценами

ОПЕК и ее союзники договорились постепенно наращивать поставки нефти на рынок, положив конец двухнедельной ссоре между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом пишет Bloomberg.



ОПЕК+ решила увеличить добычу нефти

Необычно публичный спор, который проверил единство картеля, был разрешен в классическом компромиссе – Эр-Рияд пошел навстречу Абу-Даби в его требовании более щедрого лимита добычи.

Соглашение означает, что картель будет наращивать добычу на 400 тыс. баррелей в день каждый месяц с августа, продолжая до тех пор, пока вся его остановленная добыча не будет восстановлена. Согласно заявлению группы, сделка также даст ОАЭ и нескольким другим странам более высокие исходные показатели, по которым измеряется сокращение их добычи, начиная с мая 2022 года.

Уровень ОАЭ был увеличен до 3,5 млн баррелей в день, ниже 3,8 млн, которые он первоначально требовал, но выше предыдущего базового уровня в 3,17 млн баррелей.

Перемирие между двумя давними союзниками облегчит надвигающееся сжатие поставок и снизит риск инфляционного скачка цен на нефть. Это также положило конец дипломатической размолвке, которая нервировала трейдеров, поскольку борьба между двумя давними союзниками рисковала разрушить более широкое соглашение между Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзниками, которое поддерживало восстановление цен на сырую нефть.

Многоплановое соглашение означает для нефтяного рынка несколько вещей. Во-первых, это дает потребителям более четкое представление о том, как быстро ОПЕК+ восстановит добычу на 5,8 миллиона баррелей в день, которую она все еще удерживает после глубоких сокращений в прошлом году на начальных стадиях пандемии.

По словам принца Абдулазиза, базовые корректировки не изменят темпов ежемесячного увеличения добычи на 400 000 баррелей в день, когда они вступят в силу в следующем году. Группа будет продолжать встречаться каждый месяц, включая обзор рынка в декабре, и при необходимости может скорректировать график, сказал он.

Соглашение также разрешает давние обиды, которые вызвали напряженность внутри ОПЕК+ с конца 2020 года. ОАЭ заблокировали соглашение в начале этого месяца, утверждая, что способ расчета их квоты был несправедливым, поскольку он не отражал дорогостоящую экспансию промышленности страны.

Ссора была особенно ожесточенной, и напряженность вышла за рамки нефтяной дипломатии на фоне растущего экономического соперничества между Абу-Даби и Эр-Риядом. Министры каждой страны использовали СМИ, чтобы доказать свою правоту, пробуждая воспоминания о ценовой войне между Саудовской Аравией и Россией в 2020 году, а также о прошлых угрозах ОАЭ выйти из картеля.

Заключив успешную сделку, обе страны подчеркнули силу и дружелюбие своих отношений.

Ранее "Комментарии" писали, что нефть резко упала после достижения максимумов 2018 года.

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