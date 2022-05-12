Операция обратного выкупа: что не так с аукционом «Укрнафты» на сжиженный газ

В конце апреля "Укрнафта" продала на аукционе 14 тыс. т сжиженного газа по цене 28000 грн/т. Но, как утверждает эксперт топливного рынка Сергей Куюн, цена существенно отличалась, ведь за день до этого другая компания Укргаздобыча продала аналогичный газ по 55000 грн/т. Затем директор Консалтинговой группы А-95 проанализировал аукцион "Укрнафты" и объяснил, почему наполовину принадлежащая государству компания продает газ по такой низкой цене.
Сергей Куюн отметил, что цены на аукционе "Укрнафты" и "Укргаздобычи" по продаже сжиженного газа существенно отличались. Речь идет о разнице почти в 380 млн грн.
"В конце апреля "Укрнафта" (50% акций принадлежит "Нафтогазу Украины", 42% — группе "Приват" Игоря Коломойского) продала на аукционе 14 тыс. т сжиженного газа по цене 28000 грн/т. Но за день до этого" Укргаздобыча" (100% принадлежит НАКу) продала тот аналогичный газ по 55000 грн/т. Как может быть такая разница на один и тот же товар? Разница в объеме почти 380 млн грн. Сумма слишком велика, чтобы не обратить на нее внимание",- отметил эксперт.
Оказывается, что "Укрнафта" не может направить свой газ напрямую на АЗС, согласно действующему законодательству должна выставлять весь газ собственного производства на аукцион.
"Укрнафта" имеет свою сеть автозаправочных станций, которая продает, в том числе, сжиженный газ. Но направить свой газ напрямую на АЗС она не может, потому что по закону должна выставлять весь газ собственного производства на аукцион. Согласно логике процесса, она должна была продать газ по 55 на аукционе, а затем на рынке искать этот объем для загрузки сети. Конечно, по 55 уже никто не продал бы. Не продали бы и по 60", — пишет Куюн.
Сергей Куюн сообщил, что менеджмент "Укрнафты" много лет назад придумал так называемую операцию обратного выкупа.
"Поэтому менеджмент "Укрнафты" много лет назад придумал следующую схему, которая касается и продажи нефти на аукционах: объемы по стартовой цене продаются компании-посреднику, который затем продает ресурс обратно "Укрнафте" с небольшой комиссией за "хлопоты". Это так называемая операция обратного выкупа. Конечно, посредник "приватовский". Назвать это аукционом можно только условно. Но формально процедуры соблюдены. Была ли применена процедура обратного выкупа на этот раз? Это и будет ответом на вопрос, потеряла ли "Укрнафта" те 380 млн грн? Если операция была, "Укрнафта" реализует этот газ на АЗС по рыночным 55000 грн/т (а с учетом роста цен на газ, то может и больше) и получит соответствующую прибыль, это должны проверить акционеры, потому что речь идет об их деньгах. Это должен быть "Нафтогаз Украины", как наш представитель в "Укрнафти", – заявил Сергей Куюн.
По мнению эксперта топливного рынка, данную ситуацию можно изменить.
"Диагноз всем давно понятен. Что можно сделать? Отменить аукционы. Пусть "Укрнафта" направляет газ на АЗС напрямую, и получает прибыль от розничной реализации. В частности, так делает и "Укргаздобыча" направляя газ на свои АЗС. Продажа остаточных объемов поручить "Укргаздобыче", у них продавать с аукционов получается гораздо лучше", – убежден Куюн.