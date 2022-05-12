Операция обратного выкупа: что не так с аукционом «Укрнафты» на сжиженный газ

В конце апреля "Укрнафта" продала на аукционе 14 тыс. т сжиженного газа по цене 28000 грн/т. Но, как утверждает эксперт топливного рынка Сергей Куюн, цена существенно отличалась, ведь за день до этого другая компания Укргаздобыча продала аналогичный газ по 55000 грн/т. Затем директор Консалтинговой группы А-95 проанализировал аукцион "Укрнафты" и объяснил, почему наполовину принадлежащая государству компания продает газ по такой низкой цене.

Сергей Куюн отметил, что цены на аукционе "Укрнафты" и "Укргаздобычи" по продаже сжиженного газа существенно отличались. Речь идет о разнице почти в 380 млн грн.

"В конце апреля "Укрнафта" (50% акций принадлежит "Нафтогазу Украины", 42% — группе "Приват" Игоря Коломойского) продала на аукционе 14 тыс. т сжиженного газа по цене 28000 грн/т. Но за день до этого" Укргаздобыча" (100% принадлежит НАКу) продала тот аналогичный газ по 55000 грн/т. Как может быть такая разница на один и тот же товар? Разница в объеме почти 380 млн грн. Сумма слишком велика, чтобы не обратить на нее внимание",- отметил эксперт.

Оказывается, что "Укрнафта" не может направить свой газ напрямую на АЗС, согласно действующему законодательству должна выставлять весь газ собственного производства на аукцион.