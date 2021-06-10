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Главная Новости Бизнес экономика Остановка транзита газа с РФ: к чему готовиться Украине
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Остановка транзита газа с РФ: к чему готовиться Украине

По условиям договора, россияне обязались прокачивать не менее 40 млрд кубометров в год через украинскую трубу

сегодня, 19:43
Автор:

Елизавета Черных

Российский "Газпром" поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через страну.

Остановка транзита газа с РФ: к чему готовиться Украине

Остановка транзита газа с РФ - фото из открытых источников

Возможно ли полное прекращение транзита российского газа через Украину? К чему и как мы должны готовиться? На эти вопросы изданию "Комментарии" директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский.

Эксперт отмечает, что подать в арбитраж — это право Украины. Но задается вопросом: а с чего вдруг Шмыгаль решил, что Газпром откажется от контракта до 2024 года? Никаких заявлений со стороны Газпрома или Кремля не было, подчеркивает эксперт.

"Газпром физически может обнулить транзит. Это его право по контракту. Но он обязан заплатить за забронированные мощности, — поясняет Валентин Землянский. — То есть, для нас проблема носит не финансовый, а технический характер: как будет функционировать украинская газотранспортная система (ГТС) и система распределения газа (ГРС) в условиях нулевого транзита. Готова ли к этому Украина. Насколько я знаю, оперативного плана реагирования на сегодня нет. То есть Украина должна разработать проект редизайна работы и ГТС и ее Оператора, когда Оператор работает в интересах внутреннего потребителя, а не поставщика газа. В нашем случае – Газпрома".

Это всё, отмечает Валентин Землянский, достаточно серьезная и кропотливая работа. И на региональном уровне облгазы ее уже начали проводить.

"Но необходима политическая воля и координация со стороны правительства — это должно быть решение общегосударственного уровня. Вот этим должна заниматься Украина и как можно быстрее, а не фантазировать на тему арбитражей по несуществующим поводам", — резюмирует эксперт.

Ранее портал "Комментарии" писал, сколько потеряет Украина от остановки транзита газа из РФ. 



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Источник: https://comments.ua/
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