Остановка транзита газа с РФ: к чему готовиться Украине

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Елизавета Черных
Российский "Газпром" поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через страну.
Остановка транзита газа с РФ - фото из открытых источников
Возможно ли полное прекращение транзита российского газа через Украину? К чему и как мы должны готовиться? На эти вопросы изданию "Комментарии" директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский.
Эксперт отмечает, что подать в арбитраж — это право Украины. Но задается вопросом: а с чего вдруг Шмыгаль решил, что Газпром откажется от контракта до 2024 года? Никаких заявлений со стороны Газпрома или Кремля не было, подчеркивает эксперт.
Это всё, отмечает Валентин Землянский, достаточно серьезная и кропотливая работа. И на региональном уровне облгазы ее уже начали проводить.
Ранее портал "Комментарии" писал, сколько потеряет Украина от остановки транзита газа из РФ.
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