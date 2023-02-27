Отказ Украины от импортируемого газа: реалистична ли цель

Руководитель "Нафтогаза" Алексей Чернышев говорит, что НАК намерен избежать импорта газа в этом году благодаря наращиванию внутренней добычи. "Комментарии" спросили у экспертов, реалистична ли эта цель при нынешних обстоятельствах.

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По мнению директора энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, это амбициозная задача.

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“Будет ли это реализовано? Трудно сейчас сказать. По моему мнению, это маловероятно, поскольку война, а во-вторых, сегодня НАК "Нафтогаз" по сути монополизировал во многом газовый рынок Украины, огромные задолженности на сегодня — 80 млрд грн и они растут. Между тем, частные компании сейчас не в лучшем состоянии – они вынуждены закачивать в подземные хранилища газ, поскольку не могут его реализовать на внутреннем рынке из-за снижения спроса. А из хранилища они тоже не могут его забрать и реализовать по рыночным ценам, потому что рынок зарегулирован”, – говорит он.

Чтобы выполнять программу увеличения добычи, нужно провести дерегуляцию и демонополизацию рынка природного газа, а также создать условия для инвесторов, чтобы они вкладывали в разработку и освоение новых месторождений, добавил эксперт.

По мнению Александра Хмелевского, кандидата экономических наук, независимого эксперта, “Нафтогазу", скорее всего, придется импортировать газ в 2023 году, иначе потребление газа придется еще больше сокращать. А это означает остановку еще большего количества предприятий и увеличение отключений населения от электроэнергии.

“В 2020 году Украина импортировала 9,2 млрд куб. м. газа, в 2021 году его импорт снизился до 2,6 млрд. куб. Однако такое снижение было вызвано наличием значительных запасов природного газа в украинских газохранилищах, оставшегося с 2020 года. То есть уменьшение импорта газа может быть вызвано разными причинами – сокращение потребления или наличие запасов в газохранилищах. В 2022 году, по предварительным данным, Украина импортировала всего 1,5 млрд куб. м газа, что является самым низким показателем за всю историю Независимости. Такое сокращение является результатом существенного снижения потребления газа в Украине, вызванного войной и ограничительными мерами. Так, часть предприятий остановились или ограничили свою работу из-за военных действий, миллионы людей уехали за границу. Все это привело к сокращению потребления. Также массовые отключения электроэнергии, которые происходили в Украине осенью и зимой, были в значительной степени обусловлены дефицитом газа”, — пояснил специалист.

Он отметил, что для реализации плана "Нефтегаза" государственные компании должны нарастить добычу на 8%, а частные на 16%.

“Увеличение добычи газа во время войны выглядит слишком амбициозной задачей, – продолжает Хмелевский. – Поэтому вряд ли оно будет выполнено. Но даже если эти планы будут выполнены, то в лучшем случае добыча газа вернется на уровень 2021 года. Также следует обратить внимание на то, что в начале отопительного сезона "Нафтогаз" не закупил достаточные объемы газа. Зимой "Нафтогаз" планировал закупить 2-3 млрд куб. м импортного газа для прохождения отопительного сезона. Сейчас нет данных о том, осуществил ли он эти закупки. Если осуществил, импорт газа в 2023 году уже состоялся”.

Эксперт отмечает, что после окончания отопительного сезона остатки газа в газохранилищах существенно снизятся, а значит, придется закупать газ для нового отопительного сезона. МВФ считает, что в 2023 году Украине нужно будет импортировать около 5 млрд кубометров газа. Эта цифра выглядит достаточно реалистичной, резюмировал специалист.