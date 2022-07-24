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Откуда деньги: в Минфине назвали источники финансирования государственного бюджета Украины

В Минфине сообщили, откуда поступают деньги в бюджет

сегодня, 22:45
Автор:

Лиля Воробьева
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Министерство финансов Украины обнародовало инфографику об источниках и распределении государственного бюджета нашей страны. Соответствующую информацию была опубликована в профильном ведомстве.

Откуда деньги: в Минфине назвали источники финансирования государственного бюджета Украины

В Минфине назвали источники финансирования государственного бюджета Украины (фото из открытых источников)

"Источниками финансирования государственного бюджета за период с 24 февраля 2022 года по 12 июля являются военные облигации, кредиты от Международных финансовых организаций, а также двусторонние кредиты и гранты", — говорится в сообщении.

В опубликованной инфографике видно, как они распределяются.

Откуда деньги: в Минфине назвали источники финансирования государственного бюджета Украины - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали об экономике военного времени . Руководство Украины должно коренным образом перестроить экономическое видение дальнейшего будущего страны. Такое мнение высказывают многие украинские эксперты. В частности, эксперт по экономике, член ГС "Экономический дискуссионный клуб" Игорь Гарбарук считает, что находившаяся перед угрозой вторжения страна должна была качественно переформатировать экономический блок Кабинета министров. Кроме этого, по его словам, Министерство экономики должно было максимально быстро разработать и уже сегодня реализовать пошаговый план "Национальной политики экономического протекционизма" высокотехнологичных украинских производственных компаний как на международных рынках, так и внутри страны. Владелец медиагруппы "Комментарии" Виктор Гольдский назвал свои способы выхода Украины из экономического коллапса. Первое – это режим экономии. Кроме того, эксперт считает, что Минэкономики должно было провести аудит всех предприятий с государственной долей собственности, выявить их потребности, помочь в решении проблем, конкурентоспособные предприятия перезапустить (прежде всего, энергетические предприятия, потому что до нового отопительного сезона осталось мало времени, а как его пройти министр экономики не знает).



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Источник: https://www.mof.gov.ua/uk/news/ukraines_state_budget_financing_since_the_beginning_of_the_full-scale_war-3435
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